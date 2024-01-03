ВС РФ нанесли удар по наемникам ВСУ и ангару с авиабоеприпасами в Харькове Минобороны России сообщило об ударах по ангару с авиабоеприпасами в Харькове

Фото: МО РФ

Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили военные объекты ВСУ в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС РФ уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами противника.

В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за сутки ВС России уничтожили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Также под удар попали живая сила и техника противника в 134 районах в зоне проведения военной операции.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее заявил, что армия России продолжает проводить активные наступательные действия под Купянском и на Краснолиманском направлении фронта. Он добавил, что на этих направлениях сложилось тяжелое положение для ВС Украины.

В конце декабря он заявлял, что на Купянском направлении ВС РФ проводят перегруппировку подразделений, на Краснолиманском и Артемовском — возобновили наступление, а на Северском — развивают его. Генерал отмечал, что российская армия нарастила применение боевой техники и дронов-камикадзе и активно ведет артиллерийские обстрелы.