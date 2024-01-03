Погибшего в зоне СВО экс-начальника УМВД Екатеринбурга наградили посмертно URA.RU: экс-начальника УМВД Екатеринбурга Трифонова наградили медалью посмертно

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, погибший в зоне проведения спецоперации, посмертно награжден медалью Минобороны «Участнику специальной военной операции», рассказала URA.RU его адвокат Ольга Кезик. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Трифонов был удостоен награды за участие в СВО посмертно, — сказала юрист.

Она добавила, что информации о похоронах экс-полицейского пока нет. Предположительно, траурная церемония пройдет в Москве, где сейчас проживает семья Трифонова.

О гибели экс-начальника полиции Екатеринбурга стало известно 3 января. В августе 2022 года Трифонов был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима за незаконное приобретение боеприпасов и взяточничество. Свою вину он не признал. В марте 2023-го срок заключения ему сократили на два месяца. При этом добавили конфискацию имущества и убрали из обвинения статью за приобретение огнестрельного оружия.

Ранее паблик во «ВКонтакте» «Регион 12» сообщал о гибели в зоне спецоперации одного из создателей сериала «Реальные пацаны». По данным паблика, звукорежиссер Валентин Ушаков ушел добровольцем на СВО в сентябре 2023 года. В сообщении уточняется, что он получил тяжелое ранение гранатой, сброшенной с беспилотника ВСУ, а во время эвакуации группа вместе с ним попала еще под один удар, никто не выжил. Министерство обороны РФ эту информацию также не комментировало.