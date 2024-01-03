Бывший начальник полиции Екатеринбурга погиб в зоне СВО ТАСС: осужденный за взятку экс-глава УМВД по Екатеринбургу Трифонов погиб на СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Экс-глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, которого осудили за незаконное приобретение боеприпасов и взяточничество, погиб в зоне специальной военной операции на Украине, сообщила ТАСС его адвокат Ольга Кезик. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Вчера стало известно, что Игорь [Трифонов] погиб при выполнении своего долга на СВО, — заявила Кезик.

Трифонова задержали в 2019 году. Как выяснило следствие, в 2015 году он через посредников получил от экс-замглавы банка «Кольцо Урала» взятку в размере 7,5 млн рублей в обмен на помощь в возбуждении дела против должника банкира. В августе 2022 года суд приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима. Трифонов свою вину не признал.

Ранее Lenta.ru писала, что в зоне СВО погиб тулунский маньяк Павел Шувалов, осужденный на 24 года колонии. В апреле 2023 года он заключил контракт с одной из частных военных компаний и отправился на линию боевого соприкосновения под Луганском. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого паблик во «ВКонтакте» «Регион 12» сообщал о гибели в зоне спецоперации одного из создателей сериала «Реальные пацаны». По данным паблика, звукорежиссер Валентин Ушаков ушел добровольцем на СВО в сентябре 2023 года. В сообщении паблика уточняется, что он получил тяжелое ранение гранатой, сброшенной с беспилотника ВСУ, а во время эвакуации группа вместе с ним попала еще под один удар, никто не выжил. Министерство обороны РФ эту информацию также не комментировало.