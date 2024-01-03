ВСУ снова атаковали Белгород,: новости СВО на утро 3 января Гладков: системы ПВО сбили девять воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: t.me/vvgladkov

Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, сбито девять воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Гладков отметил, что в городе есть повреждения в частном секторе — в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля.

Позднее в Министерстве обороны России подтвердили еще одну ракетную атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, средствами ПВО удалось уничтожить девять ракет «Точка-У» и «Ольха».

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 2 января, читайте в материале NEWS.ru.

Пострадавшие при новой атаке Украины на Белгород

В результате новой атаки Вооруженных сил Украины на Белгород один человек погиб и 11 граждан пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также, по его словам, зафиксированы разрушения в 53 частных домовладениях.

Попытка атаки ВСУ на Севастополь

Над акваторией Черного моря неподалеку от Севастополя сбита ракета, заявил губернатор города Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале политик уточнил, что никаких повреждений не зафиксировано.

Фото: МО Украины

Российские FPV-дроны и боевые роботы в зоне СВО

Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что транспорт противника двигался по полю вдоль лесополосы.

Российские войска стали применять наземные роботизированные платформы на Южно-Донецком и Запорожском направлениях специальной военной операции, сообщил главный конструктор НПП «Герань» Олег Жуков. По его словам, речь идет об устройствах БР-2 с подвижными пулеметными установками, БРГ-1 для эвакуации раненых и «Минер БР-1» для минирования.

Отмечается, что БР-2 используется штурмовыми отрядами Вооруженных сил РФ для операций в зоне СВО. Для удаленного размещения мин на территории привлекается комплекс «Минер БР-1». Кроме того, БРГ-1 применяется для эвакуации раненых и доставки снабжения.

ВС России создали сеть воздушного наблюдения

Подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения на Артемовском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Там отметили, что после обнаружения воздушной цели подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ производят ее захват и ликвидацию расчетами зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10».

Уничтожение пехоты ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» ликвидировали группу пехоты Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Во время воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов заметили передвижение указанной группы в сторону позиций российских войск.

Командир самоходной гаубицы «Акация» под позывным Жорик отметил, что, несмотря на холод на улице, в процессе боевой операции ситуация была очень напряженной. В сотрудничестве с другим расчетом им удалось отразить более 20 осколочных ударов. Он сообщил, что обнаружили бойцов противника, которые пытались убрать свои минные поля, и успешно приступили к их поражению. Как отметил командир, в итоге противник не смог прорваться.

Читайте также:

Гладков назвал число разрушенных квартир в Белгороде после атаки ВСУ

«У меня все кипит». Как Путин пообещал ответить на обстрел Белгорода?

Бойцы ВСУ стреляют друг в друга у Бахмута: что пишут военкоры 1 января