ВС России начали применять боевые роботы БР-2 и БРГ-1 в зоне спецоперации

Фото: Минобороны России

Российские войска стали применять наземные роботизированные платформы на Южно-Донецком и Запорожском направлениях специальной военной операции, передает ТАСС со ссылкой на главного конструктора НПП «Герань» Олега Жукова. По его словам, речь идет об устройствах БР-2 с подвижными пулеметными установками, БРГ-1 для эвакуации раненых и «Минер БР-1» для минирования.

Роботизированные платформы БР-2, БРГ-1 и «Минер БР-1» успешно применяются на двух направлениях спецоперации — это Южно-Донецкое и Запорожское направления, — заявил Жуков.

Отмечается, что БР-2 используется штурмовыми отрядами Вооруженных сил РФ для операций в зоне СВО. Для удаленного размещения мин на территории привлекается комплекс «Минер БР-1». Кроме того, БРГ-1 применяется для эвакуации раненых и доставки снабжения.

В мае Михаил Федоров заявил, что Вооруженные силы Украины подготовили уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы «Армия дронов». Проектом предусмотрено создание 60 рот операторов.

О запуске на Украине программы «Армия дронов» стало известно в июле 2022 года. Тогда государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила, что Киев в рамках проекта приступил к массовой закупке разведывательных дронов и обучению операторов.