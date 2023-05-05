На Украине обучили десять тысяч операторов беспилотников Минцифры Украины: по проекту «Армия дронов» обучили десять тысяч операторов БПЛА

Фото: Sra Tyler Woodward / Global look press

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна подготовила уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы «Армия дронов». Проектом предусмотрено создание 60 рот операторов, добавил он в эфире телемарафона.

Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА: 10 тысяч пилотов обучили за это время, — рассказал министр.

О запуске на Украине программы «Армия дронов» стало известно в июле 2022 года. Тогда государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила, что Киев в рамках проекта приступил к массовой закупке разведывательных дронов и обучению операторов.

В конце марта Михаил Федоров заявил, что Киев сформировал первые три ударные роты беспилотников, которые готовы к боевым действиям. Роты за счет частных лиц обеспечены пикапами, которые обеспечат доставку дронов к месту запуска, рассказал он.

Федоров указал на назначение беспилотников, которые станут использовать для разведывательных и ударных миссий, наведения артиллерии.