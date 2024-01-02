В Минобороны подтвердили ракетную атаку на Белгородскую область Миноборны: над Белгородской областью уничтожены ракеты «Точка-У» и «Ольха»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве обороны России подтвердили очередную ракетную атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, средствами ПВО удалось уничтожить девять ракет.

2 января около 22.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и ОТРК «Точка-У». Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью, — заявили в ведомстве.

Ранее о девяти сбитых ракетах также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. Гладков отметил, что в городе есть повреждения в частном секторе: в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля.

Накануне губернатор рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.