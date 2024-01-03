«Умереть на месте»: в США оценили приказ ВСУ держать оборону Экс-полковник ВС США Макгрегор: приказ ВСУ держать оборону является невыполнимым

Фото: МО Украины

Приказ держать любой ценой оборону, который Киев дал военнослужащим Вооруженных сил Украины, является невыполнимым, заявил на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, все это обернется большими потерями, поскольку на передовой нельзя даже высунуть голову из окопа.

Если они просто высунут голову из окопа, то их позиции сразу засекут беспилотники. Артиллерия работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Они не могут противостоять ничему из этого, единственное, что они могут сделать, это умереть на месте, — сказал отставной офицер.

Макгрегор уже выражал уверенность, что Россия не завершит спецоперацию на Украине без взятия Одессы и Харькова. По его словам, остановить ВС РФ не помогут даже западные союзники Киева, которые не готовы устраивать «великий крестовый поход».

Ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе отставной генерал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Украина при поддержке Запада может продержаться еще год. После Киеву все равно придется принять реалии и отказаться от притязаний на Крым и ряд присоединенных Россией территорий. По его мнению, в обмен на такие уступки Украине могут предоставить членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.