Экс-главком НАТО предрек отказ Украины от Крыма Ставридис: Киеву придется отказаться от возврата Крыма в обмен на членство в ЕС

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украина при поддержке Запада может продержаться еще год, после чего Киеву все равно придется принять реалии и отказаться от притязаний на Крым и ряд присоединенных Россией территорий, заявил в своем материале для Bloomberg экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной генерал ВМС США Джеймс Ставридис. По его мнению, в обмен на такие уступки Украине могут предоставить членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

Кажется маловероятным, что украинские силы могут изгнать Россию из значительной части в настоящее время оккупированной части страны. Возможно, Зеленский мог бы рассмотреть временную или даже постоянную сдачу Крыма и «сухопутного моста», соединяющего его с Россией, в обмен на согласие с членством Киева в ЕС и Организации Североатлантического договора. <...> Схема соглашения — что-то вроде окончания Корейской войны — могла бы соответствовать этим принципам, — написал Ставридис.

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщил, что Москва и Киев втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников. Он рассказал, что диалог двух стран набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и руководства США.

При этом президент РФ Владимир Путин в эфире телепрограммы «Итоги года» заявил, что весь юго-восток Украины всегда являлся пророссийским, это исторически территории России. По словам главы государства, «Одесса — русский город и все это знают».