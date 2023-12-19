В США назвали города, которые займут ВС России до завершения СВО Макгрегор: Россия не закончит СВО без взятия Одессы и Харькова

Фото: МО РФ

Россия не завершит спецоперацию на Украине без взятия Одессы и Харькова, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В интервью норвежскому политологу Гленну Дизену он также пояснил, что Киеву не поможет и западное вмешательство. Никто из союзников Киева не готов действительно пойти в «великий крестовый поход» на Восток ради «спасения Украины», уверен полковник.

Одесса всегда была русскоговорящим городом, как и Харьков, так что ничто не закончится, пока их не возьмут под контроль, — сказал Макгрегор.

На прошлой неделе во время объединенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что весь юго-восток Украины всегда являлся пророссийским, это исторически территории России. По словам главы государства, Одесса — русский город, о чем всем хорошо известно.

Ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе отставной генерал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Украина при поддержке Запада может продержаться еще год. После Киеву все равно придется принять реалии и отказаться от притязаний на Крым и ряд присоединенных Россией территорий. По его мнению, в обмен на такие уступки Украине могут предоставить членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.