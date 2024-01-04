В Британии предрекли Украине тяжелую зиму из-за наступления России Колумнист Руссинос: Россия упрочила наступательный потенциал на Украине

Фото: МО Украины

Растущие военные возможности России сделают 2024 год крайне сложным для Киева, написал колумнист портала UnHerd Арис Руссинос. По его мнению, Россия укрепила свои атакующие возможности и находится в периоде экономического подъема.

Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум. Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться еще страшнее, — заявил Руссинос.

По мнению Руссиноса, ожидания Киева о помощи со стороны Запада в увеличении производства боеприпасов оказались обманутыми. Он предупредил, что щедрые поставки вооружений для Вооруженных Сил Украины больше вряд ли возобновятся. Теперь Украина находится в опасном положении: для поддержания обороны ей придется мобилизовать полмиллиона человек, считает бывший военный корреспондент.

Ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе отставной генерал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Украина при поддержке Запада может продержаться еще год. После Киеву все равно придется принять реалии и отказаться от притязаний на Крым и ряд присоединенных Россией территорий. По его мнению, в обмен на такие уступки Украине могут предоставить членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.