В Белгороде эвакуируют сотни человек из-за неразорвавшегося снаряда Гладков: около 600 жителей Белгорода эвакуируют из-за неразорвавшегося снаряда

Фото: t.me/beladm31

В Белгороде эвакуируют около 600 человек из-за обнаружения на одной из улиц неразорвавшегося снаряда, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, людей доставят в пункты временного размещения, где они будут обеспечены горячим питанием и чаем.

Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек, — написал губернатор.

Он уточнил, что эвакуация проводится из-за снаряда, найденного на Красноармейской улице. Гладков добавил, что на время отсутствия жильцов дома будут охраняться сотрудниками полиции, муниципальной стражей и силами самообороны.

Губернатор также рассказал, что еще два снаряда обнаружены в микрорайоне «Улитка». Место оцеплено, боеприпасы проверяются саперами. На основе их выводов городские власти будут принимать решение о дальнейших действиях.

2 января в ходе обстрела Белгорода погиб мужчина — он ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд. Еще 11 человек получили ранения, трое из них остаются в больнице. Как отметил Гладков, разрушения зафиксированы в 64 частных домовладениях, а также хозяйственных постройках и автомобилях.