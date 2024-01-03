В Белгороде сообщили о последствиях удара ВСУ Гладков: в результате удара ВСУ по Белгороду 2 января погиб человек

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате удара ВСУ по городу 2 января погиб один человек. Как сообщил глава региона в Telegram-канале, еще 11 человек получили ранения, из них восемь на данный момент отпущены домой, еще трое пострадавших остаются в больнице, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В городе Белгороде в результате обстрела из РЗСО «Ольха» погиб один человек – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. 11 человек получили ранения, из них 8 на данный момент отпущены домой на амбулаторное лечение, — сообщил Гладков.

Ранее Гладков заявил, что в результате украинского удара по центру города 30 декабря погибли 25 человек и более 100 пострадали. Об обстановке в городе он доложил президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.

Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы и занимается ликвидацией последствий атаки ВСУ. Гладков также сообщил об отмене всех массовых мероприятий в Белгороде, Яковлевском городском округе и девяти приграничных муниципальных образованиях.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее назвал удар по Белгороду самым мощным с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, атаку по российскому городу в канун Нового года осуществили «украинские сатанисты».