«Сатанисты»: военкор назвал удар по Белгороду самым мощным за время СВО Военкор Котенок назвал удар по Белгороду самым мощным за время спецоперации

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли самый мощный удар по Белгороду за время спецоперации, заявил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок. Речь идет об атаке на центр города 30 декабря. По его словам, в результате обстрела погибли 13 человек, пострадали 57.

По состоянию на 17:15 мск число погибших при обстреле центра Белгорода украинской армией выросло до 13 человек. Ранены 57 человек. Есть очень тяжелые. В канун Нового года украинские сатанисты нанесли по городу самый мощный удар за все время СВО, — написал Котенок.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем в Белгороде. По поручению главы государства туда вылетела бригада Министерства здравоохранения с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

В результате атаки по центру Белгорода были повреждены более 40 зданий и 60 транспортных средств. Разрушения также затронули пассажирские автобусы. По предварительной информации, Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град» ракетами с кассетными боеприпасами.