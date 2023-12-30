«Врагу не удастся уйти от возмездия»: Гладков об атаке ВСУ на Белгород Гладков заявил, что Киев не уйдет от возмездия после атаки на Белгород

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Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Украине не удастся уйти от возмездия после атаки на Белгород. Как сообщил глава региона в Telegram-канале, в результате украинского удара по центру города погибли 14 человек и еще 108 пострадали. Об обстановке в городе он доложил президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.

На сегодняшний день 108 человек ранено, из них 15 детей. Пять детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибло, трое из них — дети. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия, — написал Гладков.

Он добавил, что при атаке ВСУ были повреждены более 100 автомобилей, большая часть из которых сгорела. Помимо этого, выявлены повреждения в 22 многоквартирных домах, магазинах, торговых центрах, а также на объектах газоснабжения и водоснабжения.

Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы и занимается ликвидацией последствий атаки ВСУ. Гладков также сообщил об отмене всех массовых мероприятий в Белгороде, Яковлевском городском округе и девяти приграничных муниципальных образованиях.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее назвал удар по Белгороду самым мощным с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, атаку по российскому городу в канун Нового года осуществили «украинские сатанисты».