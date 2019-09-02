https://static.news.ru/photo/141ca428-cda9-11e9-ba7a-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: UkraineMFA/www.facebook.com

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин, чтобы встретиться со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Переговоры уже состоялись. Их тема не раскрывается. После этого украинский политик планирует провести встречу с представителями других европейских государств в «нормандском формате», говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Пристайко заявил, что Украина должна добиться мира в Донбассе и вернуть полуостров Крым в состав страны. Такую задачу поставил украинский лидер Владимир Зеленский, писал News.ru.