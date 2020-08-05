Взрыв в Бейруте спровоцировал рост цен на нефть

https://static.news.ru/photo/a19d7aca-d71c-11ea-9721-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

После мощного взрыва в Бейруте 4 августа на торгах в США резко выросла стоимость сентябрьских поставок нефти марки WTI — до $41,65 за баррель. На фондовом рынке США основные котировки в течение дня менялись разнонаправленно, но не значительно.

К 15:05 по местному времени (22:05 мск) стоимость барреля WTI выросла на $0,64 (1,56%), до $41,65. В течение сессии она превышала $42, — сообщает oilcapital.ru со ссылкой на данные Нью-Йоркской товарной биржи.

Как отметил президент финансовой компании NationsShares Скотт Нейшнс, взрыв стал одной из главных причин роста стоимости WTI. По его словам, произошедшее может привести к перебоям с поставками нефти.

На следующий день после инцидента цена WTI продолжила расти (до $42,83 за баррель). Выросли и сентябрьские фьючерсы на Brent — до $45,53 за баррель к 13:30 мск (+2,48%).

Как писал NEWS.ru, при взрыве в порту ливанской столицы по последним данным погибли уже более 100 человек. Об этом сообщило Ливанское общество Красного Креста. Число пострадавших превысило четыре тысячи человек. Спасатели продолжают поиски людей под завалами обрушившихся зданий, и число жертв может увеличиться.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв.