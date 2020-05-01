Экономист из КНР: доллар утрачивает позиции из-за падения доверия к США

https://static.news.ru/photo/c2e7b1de-8b66-11ea-99eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин заявила, что американский доллар утрачивает свои позиции в мире из-за падения доверия к США.

Эксперт также сообщила, что Соединённые Штаты теряют мировое доверие в связи с выбранным американским правительством стилем политического управления и решения международных вопросов, сообщает ТАСС.

Я считаю, что по мере утраты доверия к Соединённым Штатам как к великой державе многие страны будут избавляться от долларовых запасов, от американских долговых обязательств — в мире возникнет целая тенденция, — привели слова эксперта в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российский рубль перешёл к снижению к доллару США и евро в ходе торгов на МосБирже. Курс доллара вырос до 73,29 рубля, а курс евро — до 79,64 рубля.