Доллар растёт к иене и падает к евро

https://static.news.ru/photo/75ba2f16-d618-11ea-a9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на торгах 4 августа вырос по отношению к иене, но падает по отношению к евро после роста на предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов.

Так, курс евро к доллару вырос до $1,1768 за евро против $1,1761 на предыдущей торговой сессии. Курс доллара к иене рос до 106,09 иены со 105,94 иены на момент закрытия предыдущих торгов, передаёт РИА Новости.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров Соединённых Штатов) опускался на 0,05%, до 93,49 пункта.

Поясняется, что 3 августа на валютном рынке царил оптимизм ввиду публикации статистических данных по восстановлению экономики США, оказавшихся лучше прогнозов аналитиков. Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле вырос до 54,2% при прогнозе в 53,6%. Тем не менее экономике угрожает распространение коронавируса.

Восстановление не может ускориться, пока вирус не под контролем <...> Мы ожидаем гораздо большей чувствительности к августовским данным теперь, когда началась «лёгкая часть» восстановления после снятия ограничений, — пояснил аналитик Deutsche Bank Алан Раскин.

Как писал NEWS.ru ранее, экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты.