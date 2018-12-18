Офшоры ужесточают требования к налоговым резидентам

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Известные офшорные зоны меняют требования к налоговым резидентам. Изменения в законодательстве офшоров проходят под давлением Евросоюза и должны быть приняты до конца года.

Так, начиная с 2019 года новые компании — налоговые резиденты таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, будут открывать настоящие офисы и нанимать сотрудников. Действующие компании имеют отсрочку до 1 июля 2019 года, сообщает РБК.

Эксперты издания отмечают, что новая концепция заключается в том, что налоговые льготы должны получать полноценные резиденты юрисдикций, а не компании, которые не ведут реальную экономическую деятельность.

Требования реального присутствия будут касаться только налоговых резидентов в таких сферах, как финансы и банковское дело, страхование, лизинг, морские перевозки, управление интеллектуальной собственностью, холдинговый бизнес, распределительные и сервисные центры.

До последнего времени в офшорах компании могли иметь только почтовый адрес и счёт в банке. После того как компаниям придётся открывать офисы со штатом, затраты значительно возрастут, а значит, офшоры могут потерять свою привлекательность, говорят эксперты.

Для российских компаний изменения с налоговой точки зрения окажутся несущественными, поскольку их прибыли облагаются налогами по максимальным ставкам. Исход же российского бизнеса из офшоров в последние годы и так был серьёзным. Во многом он был связан с деофшоризацией.

Ранее News.ru сообщал, что Росфинмониторинг проверил «панамское досье» и обнаружил в нём 4197 офшорных компаний, принадлежащих россиянам. Общая сумма финансовых операций офшоров составила более 5 млрд рублей.