Тренер Гагарина: съёмки «Вызова» в космосе — авантюра. Ты герой или шашлык

Уже сегодня режиссёр и актриса фильма «Вызов» — Клим Шипенко и Юлия Пересильд — отправятся на космодром Байконур, а уже завтра, 5 октября, полетят в космос. Впервые в истории кинематографа художественная картина будет снята в реальных условиях космического пространства. Бывший преподаватель Центра подготовки космонавтов, близкий друг и тренер Юрия Гагарина полковник ВВС в отставке Валентин Петров рассказал NEWS.ru, с какими сложностями могут столкнуться режиссёр и актриса, и прокомментировал действия Дмитрия Рогозина на посту главы Роскосмоса.

«Полёт в космос зависит от ракетчиков — ты или герой, или шашлык»

— Создатели фильма «Вызов» называют съёмки кино на орбите открытием новой страницы в истории космоса. Как полагаете, откроют?

— Конечно, откроют — впервые такая авантюра на орбите.

Обязательно надо снять, как их (Юлию Пересильд и Клима Шипенко. — NEWS.ru) будет тошнить... Чтобы следующим было неповадно.

Понимаете, обычно человек приходит в отряд [космонавтов], затем два года готовится — чтобы только получить звание космонавта. Далее он попадает в группу подготовки к полёту, куда, кстати, берут далеко не всех, там целый список критериев отбора.

Средний срок подготовки — восемь лет. Это если считать с момента прихода в отряд и до непосредственно полёта в космос. Ребят из кино, при всём уважении, готовили всего четыре месяца. Успокаивает, что с ними (киногруппой. — NEWS.ru) летит Антон Шкаплеров, это опытный космонавт-испытатель. Он справится и поможет, если что-то вдруг пойдёт не так.

«Союз МС-19» roscosmos.ru

— А какие именно могут возникнуть нештатные ситуации?

— Вряд ли вам кто-то предскажет заранее. Но вы же понимаете: летят в ракете, в которой, помимо них, летит также несколько тонн горючего...

Недаром ходила поговорка в наше время, что полёт в космос зависит не от космонавта, а от ракетчиков, от того, как сконструирована ракета, — ты или герой, или шашлык.

— Звучит совсем не оптимистично.

— Ну, погибнуть киногруппе точно никто не даст, безопасность жизни обеспечена. Однако неизбежны проблемы со здоровьем, точнее, с адаптацией. У каждого человека свои индивидуальные особенности организма. Один полетит — нормально, а другого двое суток, извините, тошнит и выворачивает. Самое главное — выдержать первые два дня акклиматизации.

«При Гагарине космонавтика добилась бы колоссальных результатов»

— А что сказал бы Юрий Гагарин, который был вашим близким другом, о съёмках фильма в нынешних условиях?

— Думаю, сказал бы то же самое, что и я.

Личность Юрия Алексеевича — это, конечно, отдельная тема разговора. Он прирождённый гений нашего народа. Накануне его гибели должен был быть подписан указ о его назначении на пост начальника Центра подготовки космонавтов. Об этом знали близкие друзья, Юра сам нам по секрету сообщил. Дальше карьера бы только развивалась.

Если бы Гагарин остался жив, он бы сегодня, полагаю, возглавлял Роскосмос. Либо как минимум находился (уже по возрасту) в статусе почётного президента или советника этой организации. При нём отечественная космонавтика, я уверен, добилась бы колоссальных результатов.

И не полетели бы так быстро в космос ребята из кино. Думаю, он бы не позволил. Дольше надо готовиться, четырёх месяцев мало.

Кстати, Юра (Гагарин. — NEWS.ru) должен был лететь в космос во второй раз в 1967 году. Но его вдруг без объяснения причин сняли с полёта. Он страшно расстроился, пытался переговорить с командованием, уговорить. Но те были вынуждены выполнять волю ЦК партии — там уже знали, что корабль «сырой», то есть были некоторые технические сложности. И рисковать Гагариным не решились. Рискнули Владимиром Комаровым. И тот погиб.

В 1971-м Петя Колодин должен был полететь в космос, он буквально всю жизнь готовился к полёту.

Представляете, приезжает на старт, а экипаж отстраняют. Потому что врачи заметили пятнышко — затемнение в лёгких — у бортинженера Валерия Кубасова. Вместо них летят дублёры — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. И при возвращении на землю они погибают из-за разгерметизации аппарата. Произошло закипание крови, они летели без скафандров, три человека в одной капсуле...

В 1982 году корабль горел на земле. Командиром был Володя Титов. Экипаж успел спастись — капсула с людьми вылетела буквально из пламени. У американцев, когда такое случилось, люди сгорели, к сожалению, на старте.

В 1988 году экипаж Титова находился на орбите целый год. Это тоже происходило впервые, мы первыми показали всему миру, что можно летать долго. Но об этом ни кино не сняли, ни ребят не прославили должным образом.

Рассказываю к тому, чтобы вы понимали: в космосе подвиг и риск — вещи нераздельные.

Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко Roscosmos/via Global Look Press

Хотя сейчас риск значительно меньше. Потому что есть опыт. К примеру, те, кто летал первым, не знали, что головой вертеть после старта нельзя, как и кувыркаться в невесомости. А теперь знают. И актриса (Юлия Пересильд. — NEWS.ru), насколько мне известно, перед полётом встретилась с опытными женщинами-космонавтами, те по-женски рассказали, как и что ей предстоит, и о том, что главное — выдержать первые два дня.

«Пенсии хватает, условно, на хлеб и молоко»

— Космос — это ведь не только космонавты. Но и, как вы уже сказали выше, ракетчики и обслуживающий состав, и тренеры в Центре подготовки космонавтов...

— Совершенно верно. Очень много сил было вложено в советское время в отрасль, на космос работали десятки заводов. И был великий Сергей Павлович Королёв, генеральный и гениальный конструктор, благодаря которому стал возможен первый полёт в 1961 году.

Над американцами после полёта Гагарина весь мир подшучивал: что «лапотная Россия полетела в космос первой, а не вы». Их конструктор, надо отдать ему должное, заметил: «А потому, что у них есть Королёв».

Королёв мастерски всё продумал. Что сначала Гагарин летит вокруг земного шара. Затем — полёт Германа Титова на несколько суток, чтобы доказать, что можно жить в космосе (в корабле, конечно, но в космосе). Потом был двойной полёт — Николаев и Попович. Далее Валера Быковский вышел в космос, и весь мир узнал, что советский космонавт — это высокоподготовленный профессионал и даже в условиях невесомости может выполнять любую поставленную задачу.

Будь Сергей Павлович жив, мы бы первыми и на Луну высадились. Потому что всё было готово для этого. Однако Королёв умер, к сожалению. А тот, кто пришёл следом, всю его программу «похоронил». Потому что не смог так, как Королёв, масштабно мыслить.

— Как сейчас живут ветераны космической отрасли?

— Это самый сложный вопрос. Когда в 1990-е развалился СССР, а вместе с ним также космическая отрасль, не все смогли приспособиться. В целом тогда выжили лишь благодаря тому, что в отряде космонавтов нашлись ответственные люди, сумели отстоять хотя бы Центр подготовки космонавтов.

Центр подготовки космонавтов Roscosmos/via Global Look Press

Сейчас стали только оживать (отрасль. — NEWS.ru). Я надеюсь, поднимемся. А что ещё остаётся делать? Только надеяться. Без надежды как жить? Хотя смущают некоторые решения руководства Роскосмоса. Но это тема отдельного разговора.

— Достойно ли относятся к ветеранам космической отрасли на уровне государства? Какие пенсии?

— Предлагаю об этом не говорить. Условно говоря, на хлеб хватает и на молоко. Нам обещают, что прибавят.

Мне 86 лет, несколько лет назад потерял зрение. Из квартиры не выхожу. Живой лишь потому, что друзья — как раз из космической отрасли — поддерживают, звонят, приходят. Космос — это настоящее братство, вот они своих не бросают. А так я живу на ощупь. Но не подумайте, будто жалуюсь.

Верю в страну, честно вам говорю. И очень верю в нашего президента Владимира Путина. Может, потому, что мы с ним земляки. Только я блокадник, а он родился уже через несколько лет после войны.

— Как вы считаете, космический туризм будет развиваться?

— Конечно! Это очень интересная среда — космос. Но летать смогут позволить себе немногие, один полёт стоит примерно около 50 миллионов долларов. Мы с вами сможем скинуться и доехать до... Байконура. Кстати, вы были там?

— Не доводилось.

— А надо побывать.

Земля трясётся, корабль уходит, и через некоторое время на небе появляется крест. Потому что ступени отошли от ракеты и ещё долго горят в воздухе, а с земли видится восхитительное зрелище.

Вот туда экскурсии, я считаю, необходимо возить, поставить на поток, показывать и рассказывать. Чтобы люди гордились достижениями отечественной космонавтики. Ну а киногруппе я желаю удачи, успешной акклиматизации в космосе и лёгкого приземления.