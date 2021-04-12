Товарищ Гагарина дал совет молодому поколению

https://static.news.ru/photo/fd718f40-9ba1-11eb-bb7e-96000091f725_660.jpg Валентин Петров Фото: orskeparh.ru

Сегодня мир отмечает 60 лет со дня первого полёта человека в космос. Преподаватель Военно-воздушной академии имени Гагарина и товарищ первого в мире космонавта Валентин Васильевич Петров рассказал NEWS.ru о самых ярких воспоминаниях о Юрии Гагарине.

Всё, связанное с ним, было ярко. К примеру, он приехал на фестиваль советской и чешской молодёжи во Львове, узнал, что подо Львовом находится часть, где служит Марс Рафиков (военный лётчик, член первого отряда космонавтов СССР. — NEWS.ru), и он поехал туда, чтобы поддержать товарища в этих условиях. Марс был в качестве 20 лётчиков, которые были отобраны для полёта в космос, но так сложились обстоятельства, что потом его откомандировали в строевую часть, — рассказал Петров.

Он добавил, что Гагарин и в дальнейшем оказывал поддержку Рафикову. Петров также дал совет подрастающему поколению и призвал беречь те достижения, что оставлены в наследство.

Совет один: любить Родину так, как это было во времена Гагарина, и во имя любви быть очень ответственными по укреплению её силы, это очень важно. Надо беречь то, что нам досталось, — заключил Петров.

Как писал NEWS.ru, члены первого отряда космонавтов узнали, что первым в космос полетел Юрий Гагарин, только во время самого полёта. До последнего момента было неизвестно, кого выберут: его или Германа Титова.