16+

Рубрики

Медиа

Архив

Космос

Рогозин заявил, что ракета для полётов на Луну будет создана позже

14:39, 15 сентября 2021
Рогозин заявил, что ракета для полётов на Луну будет создана позже Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сверхтяжёлая ракета для полётов на Луну в прежнем облике создаваться не будет, а средства направлены на создание нового многоразового двигателя. Об этом сообщает РИА Новости.

Деньги, которые мы планировали бросить на сверхтяж, мы сейчас бросаем на разработку в КБ Химавтоматики двигателей на метане, потому что метановый двигатель даст нам возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжёлого класса, — цитирует Рогозина агентство.

Он добавил, что при строительстве одноразовой сверхтяжёлой ракеты, «мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране». Поэтому нужно создавать многоразовые системы.

Мы лучше потратим время и деньги, но создадим то, что двинет отрасль вперёд, — резюмировал Рогозин.

Ранее самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» объявил о прекращении работ по разработке сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео