Рогозин заявил, что ракета для полётов на Луну будет создана позже

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сверхтяжёлая ракета для полётов на Луну в прежнем облике создаваться не будет, а средства направлены на создание нового многоразового двигателя. Об этом сообщает РИА Новости.

Деньги, которые мы планировали бросить на сверхтяж, мы сейчас бросаем на разработку в КБ Химавтоматики двигателей на метане, потому что метановый двигатель даст нам возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжёлого класса, — цитирует Рогозина агентство.

Он добавил, что при строительстве одноразовой сверхтяжёлой ракеты, «мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране». Поэтому нужно создавать многоразовые системы.

Мы лучше потратим время и деньги, но создадим то, что двинет отрасль вперёд, — резюмировал Рогозин.

Ранее самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» объявил о прекращении работ по разработке сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну.