В России прекратили разработку сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» объявил о прекращении работ по разработке сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну. Её проектирование полностью остановлено, однако не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы. Об этом заявил РИА Новости гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов.

Речь идёт о ракете «Енисей». В декабре прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал на своей странице в Facebook, что проект этой ракеты будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий. Позже совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжёлой ракеты, а в феврале и Баранов заявлял СМИ, что проектирование приостановлено.

РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», — сказал Баранов.

Гендиректор центра пояснил: работы прекращены на стадии технического проектирования. В то же время Баранов не исключил, что в будущем соответствующие работы могут быть возобновлены. Решение будет зависеть от «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что 15 сентября в космический полёт на корабле Crew Dragon отправится первый в истории полностью непрофессиональный экипаж. Трансляцию полёта благотворительной миссии Inspiration 4 будет вести компания SpaceX. Запуск корабля с мыса Канаверал на ракете-носителе Falcon 9 запланирован на 20:02 по времени Восточного побережья США (03:02 мск 16 сентября).