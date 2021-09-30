На Байконуре ракету для полёта киноэкипажа к МКС повезли на стартовый стол

На космодроме Байконур ракету «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», который доставит съёмочный экипаж фильма «Вызов» на МКС, повезли к стартовой площадке. Ракету перемещают на железнодорожном составе со скоростью не более 5 км/ч, сообщает РИА Новости.

«Союз-2.1а» собирали в монтажно-испытательном корпусе, расположенном в 700 метрах от стартовой площадки. После транспортировки транспортно-установочный агрегат поднимет ракету в вертикальное положение. Этот процесс займёт около часа, затем будет проведено сведение колонн обслуживания — специальных многоэтажных устройств, позволяющих специалистам готовить ракету к старту.

Все операции по установке ракеты-носителя планируется завершить к 08.00 мск. Генеральные испытания запланированы на 2 октября. Старт ракеты с кораблём «Союз МС-19» пройдёт 5 октября в 11.55 мск.

«Вызов» станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.

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