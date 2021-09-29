Путин раскритиковал выполнение поручений по космической отрасли

Президент России Владимир Путин раскритиковал реализацию поручений, направленных на долгосрочное развитие космической отрасли. Он потребовал объяснить причины, по которым задерживается утверждение подготовленного кабмином комплекса мер, сообщает РИА Новости.

Президент напомнил, что предыдущее совещание по развитию космической отрасли состоялось в апреле. Тогда в правительстве пообещали разработать ряд мер по достижению долгосрочных целей. Их предполагалось утвердить вместе с соответствующим финансированием к 30 августа. Однако до сих пор это не сделано.

Путин потребовал рассказать о причинах такой задержки и назвать сроки, когда данная работа будет завершена. Он отметил, что задержки по выполнению программы по развитию космической отрасли «могут привести к рискам».

Глава государства добавил, что России надлежит сохранять высокий уровень надёжности пусков, чтобы конкурировать в космической сфере.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что американские санкции стали причиной краха рынка коммерческих пусков. Россия из-за них теряет значительное количество заказов. Он пояснил, что Штаты запретили запускать космические аппараты с американскими комплектующими на российских ракетах-носителях. Это правило уже существует, хотя де-юре оно будет введено только с начала 2023 года.