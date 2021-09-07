Биография Путина: детство, карьера, семья

После первой победы на выборах в президенты в 2000 году Владимир Владимирович Путин практически беспрерывно занимает президентский пост России, не считая перерыва 2008-2012 гг. на посту премьер-министра РФ. Рассмотрим биографию высшего руководителя страны, расскажем о его стремительной политической карьере.

Биография Путина кратко

Семья, детство, обучение

Биография Владимира Путина начинается 7 октября 1952 г. Родился он в городе Ленинграде в простой семье рабочих. Отец, прошедший войну, трудился мастером завода, мать, пережившая блокаду Ленинграда, была разнорабочей. Детство Путина прошло в маленькой коммунальной питерской квартире в Басковом переулке .

Биография Владимира Путина wikimedia.org

Учёба ему давалась плохо, да и дисциплина оставляла желать лучшего — до 6 класса будущий президент был хулиганом и учился на тройки, несмотря на то, что имел большой потенциал, о котором вспоминают учителя. Имел хорошую память и гибкий ум, проявлял твёрдость характера, интересовался языками, был энергичным, занимался в секции самбо. В биографии Путина упоминается, что родители были против этого увлечения. Они хотели, чтобы сын занимался музыкой, но развить этот талант в мальчике не удалось.

С 6 класса отношение к учёбе у Владимира Путина кардинально поменялось, во многом благодаря его учительнице, которая начала прививать ему интерес к обучению. Да и спортом он занялся более серьёзно. С 8 класса он начал учиться в школе с химическим уклоном, но по точным предметам успеваемость была все равно удовлетворительной. Гуманитарные науки давались ему легче.

личной жизни Путина putin.kremlin.ru/Фото из личного архива Владимира Путина

Выбор профессии был обусловлен мечтой - Путин с детства мечтал работать в разведке. Ещё обучаясь в школе, юноша пошёл в управление Комитета Государственной Безопасности, чтобы найти ориентир и понять, как ему действовать после школы. Сотрудники посоветовали ему пойти в армию и получить юридическое образование. Так, в 1975 г. в биографии Владимира Путина появился статус — выпускник юридического факультета ЛГУ им. А.А. Жданова.

Биография Владимира Путина putin.kremlin.ru/Фото из личного архива Владимира Путина

Работа в КГБ

Уже на 4 курсе к нему проявили интерес сотрудники силовых структур. Так Владимир Путин оказался в органах госбезопасности, начиная свою работу сначала в секретариате. Затем, согласно биографии, была переподготовка оперативного состава. Владимира прикрепили к контрразведке, а затем перевели в 1-е главное управление (внешняя разведка). Так сбылась мечта питерского дворового мальчишки, который всё детство вдохновлялся фильмами о разведке.

Личная жизнь в биографии Путина putin.kremlin.ru/Фото из личного архива Владимира Путина

В 1985 г. Путин стал выпускником Краснознаменного института Комитета Государственной Безопасности СССР.

В биографии Владимира Владимировича Путина есть и работа за границей. В 1985 г. его направили в загранкомандировку в Германскую Демократическую Республику. пяти лет он работал в Дрездене под прикрытием.

Вернувшись в Советский Союз, он занял он должность помощника ректора университета, в котором оканчивал юридический факультет, а потом получил должность советника председателя Ленинградского городского Совета Анатолия Собчака.

В 1991 году Путина назначают председателем Комитета по внешним связям мэрии, а в следующем году дополнительно ещё и заместителем мэра. В 1994 году после становления Анатолия Собчака главой правительства города, Владимир Владимирович становится его первым замом.

Политическая карьера в главной столице

Биография Путина в Москве началась в 1996 году Путин с семьёй переезжает в столицу по приглашению Павла Бородина, заняв пост замруководителя Управления делами президента (УДП). Через пару лет он становится директором ФСБ РФ, совмещая службу с должностью — секретаря Совета безопасности.

биографии личной жизни Путина putin.kremlin.ru/Фото из личного архива Владимира Путина

Политическая биография Владимира Путина в столице развивалась стремительно. В 1999 г. он занимает пост первого зампредседателя правительства, а также врио. главы кабинета министров. Затем большинством депутатских голосов избирается на пост премьер-министра.

В последний день уходящего 1999 года Борис Николаевич Ельцин уходит в отставку и назначает Владимира Путина и.о. президента. Так в его биографии появляется президентская карьера, в которой он полноценно укрепляется в марте 2000 года после победы на выборах.

В 2004 году президент избирается на второй четырёхлетний срок. Затем делает перерыв на посту премьер-министра, а в 2012 году с новыми силами возглавляет страну, получив 76,69% голосов и переизбирается в 2018-ом.

Личная жизнь в биографии президента

Личная жизнь в биографии Путина не такая насыщенная, как его политическая карьера. И не является тайной за семью печатями, ведь президент РФ — искренняя и открытая личность.

биография Путина putin.kremlin.ru/Фото из личного архива Владимира Путина

С будущей супругой Людмилой 27-летний Владимир познакомился в 1980 году в театре, а в 1983 пара зарегистрировала свой брак. В семье родились две дочери — Екатерина и Мария.

putin.kremlin.ru/Фото из личного архива Владимира Путина

В 2013 году в личной жизни Владимира Путина произошли серьёзные изменения. Супруги объявили о разводе, аргументируя данное решение тем, что каждый из них уже давно живёт своей жизнью и они редко видятся. Желание расторгнуть 30-летний брак было обоюдным.

Единственной ложкой дёгтя в биографии личной жизни Путина является его, якобы, роман с Алиной Кабаевой, которая оставила спорт и занялась политической карьерой. По словам самого президента, никакой любовной связи между ними не было и быть не могло.

Был ли роман на самом деле? Кроме жёлтой прессы утверждать наверняка этого не может никто, а президент резко пресекает появление подобного рода информацию, болезненно воспринимая нелицеприятные слухи о своей личной жизни.

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