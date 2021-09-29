Путин счёл возможным продление срока службы МКС после 2024 года

Президент России Владимир Путин считает возможным продление срока службы Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Кроме того, он уточнил, что специалисты разрабатывают проект создания российской орбитальной станции. Его слова приводит ТАСС.

Мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону, — сказал президент.

Он также подчеркнул, что несоблюдение сроков с утверждением комплекса мер в космической сфере подвергает риску планы развития отрасли. По его словам, весь комплекс мер нужно было утвердить до 30 августа, однако этого не было сделано. В связи с этим Путин попросил предоставить ему объяснения, почему была допущена задержка, а также когда все меры будут проработаны.

Ранее руководительница программы пилотируемых полётов NASA Кэти Людерс на международной Гагаринской конференции заявила, что американское аэрокосмическое агентство рассчитывает продлить эксплуатацию МКС минимум на 10 лет.