Путин возложил цветы к памятнику Гагарину

https://static.news.ru/photo/32e165b2-9ba0-11eb-9210-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Парке покорителей космоса в городе Энгельс Саратовской области. В День космонавтики глава государства отправился на место приземления первого космонавта планеты.

На кадрах, показанных в эфире телеканала «Россия 24», видно, что следом за Путиным к памятнику идут спикер Госдумы Вячеслав Володин и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Парк покорителей космоса открылся в Энгельсе накануне, он расположен на месте приземления Гагарина. В 1965 году там установили обелиск в виде взлетающей ракеты высотой около 30 метров со скульптурой Гагарина у подножия. В данный момент в парке высадили деревья, обновили дороги, сделали освещение и проложили велодорожку.

Как писал NEWS.ru, в Энгельсе Путин планирует также встретиться с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. Кроме того, в формате видеоконференции там пройдёт совещание по развитию космической деятельности. Основные доклады на нём представят вице-премьер РФ Юрий Борисов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.