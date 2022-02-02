Прощание и похороны Виктора Мережко: онлайн-трансляция

3 февраля в Большом зале Центрального Дома кинематографистов родные, коллеги и зрители прощаются (начало церемонии в 11:00) с народным артистом России Виктором Мережко. Сценарист и режиссёр умер на 85-м году жизни 30 января, в один день с актёром Леонидом Куравлёвым. Как и исполнителя роли Афони, Мережко похоронят на Троекуровском кладбище рядом с покойной женой.

Есть ещё одно совпадение: дети Виктора Ивановича уже попросили поклонников не приезжать на кладбище, объяснив это желанием проводить отца в последний путь без посторонних глаз. Сын и дочь Леонида Куравлёва, похоронившие его 1 февраля, поступили точно так же и даже отказались от предложенной пышной гражданской панихиды. Наследники Виктора Мережко позволили проститься с режиссёром всем желающим. NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию церемонии в Доме кино.

Как рассказала дочь Виктора Мережко Мария, он умер в одной из больниц Санкт-Петербурга вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Драматург Аркадий Инин, который на протяжении 46 лет был ближайшим соседом Мережко, пока тот не переехал в Петербург, с сожалением отметил в беседе с NEWS.ru, что его друг и коллега не верил в существование ковида, считая его «выдумкой врагов России», и «презирал медицинские маски». Инин подчеркнул вклад Виктора Мережко, по чьим сценариям сняты десятки фильмов («Здравствуй и прощай», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Родня», «Полёты во сне и наяву» и многие другие), в развитие отечественного кино. И рассказал, как режиссёр после смерти любимой жены Тамары (в 1997 году) посвятил всего себя детям. Инин назвал этот поступок «настоящим мужским подвигом».