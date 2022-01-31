«Витя Мережко был инженером женской души и совершил мужской подвиг»

Писатель Аркадий Инин раскрыл подробности многолетнего общения с другом — народным артистом России Виктором Мережко, ушедшим из жизни 30 января. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что Мережко с супругой стали крёстными его сыновей, объяснил, почему считал покойного режиссёра «инженером женской души», и ответил на вопрос, могли ли антиваксерские настроения привести Мережко в реанимацию ковидного госпиталя, откуда он уже не вышел.

«Мережко посвятил себя детям и после смерти жены больше не женился»

По словам Аркадия Инина, с Виктором Мережко они прожили «46 лет в одном доме и на одной лестничной площадке, стенка в стенку» в районе метро Аэропорт в Москве. Виктор Мережко был крёстным отцом одного из сыновей писателя, а жена Виктора Мережко Тамара Вадимовна крестила второго сына Аркадия Инина. Членов семьи Мережко Инин считает родными людьми.

Витя Мережко — это широкая русская душа. Сам он любил подчеркнуть, что «из казаков». Это по-человечески. А по таланту необъятно: у него более 70 фильмов, — отметил драматург.

Он подчёркнул, что снятые Виктором Мережко фильмы и поставленные по его сценариям картины любимы несколькими поколениями зрителей: «Здравствуй и прощай», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Родня», «Полёты во сне и наяву» и многие другие. Аркадий Инин признался, что коллеги называли его, также написавшего немало сценариев о женской судьбе, «инженером женских душ». Однако, по мнению драматурга, он «всего лишь техник, а настоящий инженер у нас Мережко».

Кадр из фильма «Полёты во сне и наяву» kinopoisk.ru

Инин раскрыл детали неоринарного стиля общения с Мережко. Он рассказал, что покойный режиссёр иногда по-дружески и по-соседски называл его «дебилом».

А я называл его «идиотом». Это был наш стиль общения. Очень хорошо помню, как в начале нулевых Витя пришёл ко мне и сообщил, что хочет начать снимать фильмы как режиссёр. Я ему сказал: «Витя, ты идиот. Наша профессия сценарист — одна из лучших на свете: сиди дома и стучи по клавишам. А режиссёра на съёмочной площадке то погода подведёт, то оператор пьяный утопит камеру, то у актрисы истерика, и все эти вопросы приходится решать режиссёру», — вспоминает драматург.

В ответ Виктор Мережко, по словам Аркадия Инина, в шутливой манере назвал его «дебилом» и объяснил, что ему «узко в сценарном деле, широты не хватает». Писатель признал: его друг «действительно стал очень мощным режиссёром, сняв 11 прекрасных картин».

Виктор Мережко Lev Ilyin/Global Look Press

Аркадий Инин отметил не только профессиональные, но и человеческие качества Виктора Мережко. Он напомнил, что в 1997 году тот похоронил супругу Тамару Вадимовну. Их дочери Марии тогда было 24 года, сыну Ивану — 15 лет. Больше Мережко так и не женился.

Витя всего себя вложил в своих детей, посвятил себя им, и в этом состоял его мужской подвиг, — сказал Инин.

Дочь Виктора Мережко стала режиссёром и актрисой, сын — режиссёром.

Называл коронавирус выдумкой «врагов России»

Несколько лет назад Виктор Мережко переехал из Москвы в Санкт-Петербург.

Витя полюбил Питер, говорил, что ему там спокойнее, чем в сумасшедшей Москве. Он купил там квартиры себе и сыну, основал небольшую творческую студию, работал и жил, — объяснил Аркадий Инин, добавив, что их общение стало носить «телефонный формат».

Примерно три недели назад Виктор Мережко, по словам друга, «потерялся» — перестал отвечать на телефонные звонки. Позже Аркадий Инин узнал от детей экс-соседа о том, их отец ещё 10 января попал в реанимацию из-за заражения COVID-19.

Проблемы Виктора Мережко со здоровьем Аркадий Инин связал с его антиваксеровской позицией: сценарист и режиссёр отказывался верить в существование коронавируса, называя его придумкой «врагов России».

Он говорил мне: «Аркаша, ты дебил! Зачем ты ходишь в маске? Ковида нет, его враги России придумали». Я ему отвечал: «Витя, ты идиот. Посмотри, сколько наших друзей от ковида ушли!» — рассказал Аркадий Инин.

Драматург с сожалением отметил, что ему так и не удалось переубедить друга и заставить более внимательно относиться к опасности заражения ковидом. По словам Инина, Мережко «презирал» медицинские маски и избегал их ношения, считая недостаточно эффективным средством борьбы с распространением инфекции.

После 20 дней пребывания в реанимации Виктор Мережко скончался. Дочь режиссёра Мария призналась, что отец умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Мережко будет похоронен 4 февраля на Троекуровском кладбище рядом с могилой жены Тамары, которая ушла из жизни более 20 лет назад.