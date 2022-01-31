«Со своим ощущением поэтики»: каким зрители запомнят Мережко

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Народный артист России, режиссёр и сценарист Виктор Мережко скончался накануне в возрасте 84 лет. Дочь Мария рассказала, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Популярность ему принёс фильм «Полёты во сне и наяву» с Олегом Янковским, за который Мережко в 1987 году получил государственную премию СССР. Также он написал множество сценариев к фильмам, сериалам, мультфильмам.

Среди его работ такие известные картины, как «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ночные забавы» и многие другие. Также он известен как автор сценариев к мультфильмам «Василиса Прекрасная», «Приключения пингвинёнка Лоло», «Премудрый пескарь».

Ранее кинорежиссёр и сценарист Алексей Герман — младший выразил соболезнования в связи с кончиной Мережко, назвав его «чувственным и тонким человеком, со своим ощущением времени и поэтики».

О том, каким был Мережко на работе и в жизни, — в фотогалерее NEWS.ru.