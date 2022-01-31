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«Со своим ощущением поэтики»: каким зрители запомнят Мережко
Культура

«Со своим ощущением поэтики»: каким зрители запомнят Мережко

09:48, 31 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Народный артист России, режиссёр и сценарист Виктор Мережко скончался накануне в возрасте 84 лет. Дочь Мария рассказала, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Популярность ему принёс фильм «Полёты во сне и наяву» с Олегом Янковским, за который Мережко в 1987 году получил государственную премию СССР. Также он написал множество сценариев к фильмам, сериалам, мультфильмам.

Среди его работ такие известные картины, как «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ночные забавы» и многие другие. Также он известен как автор сценариев к мультфильмам «Василиса Прекрасная», «Приключения пингвинёнка Лоло», «Премудрый пескарь».

Ранее кинорежиссёр и сценарист Алексей Герман — младший выразил соболезнования в связи с кончиной Мережко, назвав его «чувственным и тонким человеком, со своим ощущением времени и поэтики».

О том, каким был Мережко на работе и в жизни, — в фотогалерее NEWS.ru.

На московском кинофестивале, 1989 год. Кинодраматург Виктор Мережко берёт интервью у кинорежиссёра Элема Климова

ИТАР-ТАСС/Архив

Вечер патриархии в Центральном доме кино. 16 января 1992 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и ведущий вечера кинодраматург Виктор Мережко во время выступления

Морковкин Анатолий/Фотохроника ТАСС

Кинодраматург Виктор Мережко, 1987 год

Александра Конькова /Фотохроника ТАСС

Премия «Ника». 24 апреля 1998 г. Кинодраматург Виктор Мережко встречает участников и гостей

Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС

Церемония вручения премии в области непрофессиональной архитектуры «Золотой Мастерок», 2004 год. Режиссёр Борис Грачевский и драматург Виктор Мережко (слева направо)

Марат Абулхатин/ТАСС

Виктор Мережко и Олег Янковский

Viktor Chernov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и режиссёр Виктор Мережко, награждённый почётным званием «Народный артист РФ», 2014 год

Илья Питалев/ТАСС

Василий Лановой, Виктор Мережко, Александр Панкратов-Чёрный, Борис Щербаков, 2021 год

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В результате автокатастрофы художник Никас Сафронов попал в Боткинскую больницу, 2002 год. На снимке: Никас Сафронов, племянник из Ульяновска Игорь Сафронов, гендиректор телеканала «М1» Сергей Москвин и кинодраматург Виктор Мережко

Соколова Светлана/ТАСС

Виктор Мережко сын Иван Мережко

Lev Ilyin/Global Look Press

Сценарист, режиссёр Виктор Мережко перед началом церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля

Сергей Булкин/NEWS.ru

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