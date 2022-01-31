«Со своим ощущением поэтики»: каким зрители запомнят Мережко

Народный артист России, режиссёр и сценарист Виктор Мережко скончался накануне в возрасте 84 лет. Дочь Мария рассказала, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.
Популярность ему принёс фильм «Полёты во сне и наяву» с Олегом Янковским, за который Мережко в 1987 году получил государственную премию СССР. Также он написал множество сценариев к фильмам, сериалам, мультфильмам.
Среди его работ такие известные картины, как «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ночные забавы» и многие другие. Также он известен как автор сценариев к мультфильмам «Василиса Прекрасная», «Приключения пингвинёнка Лоло», «Премудрый пескарь».
Ранее кинорежиссёр и сценарист Алексей Герман — младший выразил соболезнования в связи с кончиной Мережко, назвав его «чувственным и тонким человеком, со своим ощущением времени и поэтики».
О том, каким был Мережко на работе и в жизни, — в фотогалерее NEWS.ru.
На московском кинофестивале, 1989 год. Кинодраматург Виктор Мережко берёт интервью у кинорежиссёра Элема Климова
ИТАР-ТАСС/Архив
Вечер патриархии в Центральном доме кино. 16 января 1992 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и ведущий вечера кинодраматург Виктор Мережко во время выступления
Морковкин Анатолий/Фотохроника ТАСС
Кинодраматург Виктор Мережко, 1987 год
Александра Конькова /Фотохроника ТАСС
Премия «Ника». 24 апреля 1998 г. Кинодраматург Виктор Мережко встречает участников и гостей
Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Церемония вручения премии в области непрофессиональной архитектуры «Золотой Мастерок», 2004 год. Режиссёр Борис Грачевский и драматург Виктор Мережко (слева направо)
Марат Абулхатин/ТАСС
Виктор Мережко и Олег Янковский
Viktor Chernov/Global Look Press
Президент России Владимир Путин и режиссёр Виктор Мережко, награждённый почётным званием «Народный артист РФ», 2014 год
Илья Питалев/ТАСС
Василий Лановой, Виктор Мережко, Александр Панкратов-Чёрный, Борис Щербаков, 2021 год
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В результате автокатастрофы художник Никас Сафронов попал в Боткинскую больницу, 2002 год. На снимке: Никас Сафронов, племянник из Ульяновска Игорь Сафронов, гендиректор телеканала «М1» Сергей Москвин и кинодраматург Виктор Мережко
Соколова Светлана/ТАСС
Виктор Мережко сын Иван Мережко
Lev Ilyin/Global Look Press
Сценарист, режиссёр Виктор Мережко перед началом церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
Сергей Булкин/NEWS.ru