Ветеран угрозыска призвал увеличить возраст для получения оружия до 30 лет

Процедуру получения лицензии на оружие следует ужесточить и не выдавать её раньше 30 лет. Об этом НСН заявил ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарёв. По его словам, процесс получения оружия должен быть похож на круги ада.

Лобарёв рассказал, что сейчас на руках у жителей страны более трёх миллионов стволов. Оружие есть у охотников, охранников, спортсменов и коллекционеров.

На мой взгляд, надо ужесточить выдачу оружия, далеко не с 18 лет, есть предложения с 30 лет, чтобы человек уже ценность какую-то человеческой жизни имел. Необходимо собраться в Общественной палате, чтобы процесс получения оружия был похож на круги ада, — отметил он.

Ранее заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия доцент РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что для предотвращения случаев расстрела в учебных заведениях государству следует заниматься не только вопросами образования, но и воспитания детей.

Он привёл в пример СССР, где оружие было более доступно, чем сейчас, но случаев расстрела людей в учебных заведениях не происходило. Собеседник отметил, что в Советском Союзе была активно развита общественная деятельность.

После трагедии в Казани возраст получения лицензии на охотничье оружие и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны был увеличен с 18 до 21 года, однако изменения в закон ещё не вступили в силу.

20 сентября 18-летний первокурсник юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), предположительно, Тимур Бекмансуров, расстрелял студентов университета из ружья Huglu Artox Tactic Pump Synt. Погибли шесть человек, более 20 человек пострадали.

Оружие стрелок приобрёл на законных основаниях. Сам он перед нападением рассказал в посте в социальной сети (запись удалена), что сумел подделать большинство тестов психиатров в диспансере для получения справки для покупки боевого оружия.