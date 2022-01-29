Стало известно, где похоронят Виктора Мережко

Виктор Мережко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве рядом с могилой жены. Об этом KP.RU рассказала дочь режиссёра Мария.

В Москве, на Троекуровском кладбище рядом с нашей мамой. Она ушла 24 года назад, — сказала дочь кинодеятеля.

Последние десять лет Мережко жил в Петербурге. Он купил там квартиру, преподавал в институте кино и телевидения. Он всегда выглядел бодрым и жизнерадостным, хотя пять лет назад перенёс инсульт из-за того, что принимал очень много лекарств.

У него была операция на суставе, болела нога. Он и стал принимать обезболивающие, которые сгущают кровь, чтобы лишний раз не обращаться к врачам. Но он довольно легко вышел из инсульта, — объяснила Мария.

Ранее дочь Виктора Мережко Мария рассказала о последнем разговоре с отцом за два с половиной часа до его смерти. По словам Марии, она беседовала с родителем в 18:00. К этому времени кинорежиссёр уже три недели провёл в реанимации и просился в обычную палату. Его должны были перевести туда на следующий день.