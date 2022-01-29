Дочь Мережко рассказала о разговоре с отцом за два часа до его смерти

Дочь Виктора Мережко Мария рассказала о последнем разговоре с отцом за два с половиной часа до его смерти. По словам Марии, она беседовала с родителем в 18:00, сообщает KP.RU.

К этому времени кинорежиссёр уже три недели провёл в реанимации и просился в обычную палату. Его должны были перевести туда на следующий день.

Кричал, что устал болеть. Снова начал задыхаться. Ваня сообщил ему, что завтра врачи должны перевести его из реанимационного бокса в палату. Разговор был очень эмоциональный, — рассказала Мария.

А буквально за несколько минут до смерти артиста его сын увидел сон, в котором отец здоров и больше не болеет.

Ваня уснул, ему приснился прекрасный сон: отец стоит рядом, он выздоровел, всё хорошо... Брат проснулся в чудесном настроении: какой хороший сон, подумал он. А через три минуты ему позвонили и сказали: папа умер. Это было в 20:30 вечера, — добавила дочь режиссёра.

Ранее дочь Виктора Мережко Мария рассказала, от чего умер её отец. Причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Кинорежиссёр тяжело переносил болезнь, попал в реанимацию, но врачам удалось стабилизировать его состояние.