Режиссёр Виктор Мережко умер в 84 года

Народный артист России, режиссёр Виктор Мережко умер в возраст 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

Зрителю он известен по фильму «Полёты во сне и наяву» с Олегом Янковским, за который Мережко в 1987 году получил государственную премию СССР. Также Мережко написал множество сценариев к фильмам, сериалам, мультфильмам.

Среди его работ такие известные картины, как «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ночные забавы» и многие другие. Также он известен как автор сценариев к мультфильмам «Приключения пингвинёнка Лоло», «Василиса Прекрасная», «Премудрый пескарь».

В начале 90-х Виктор Мережко вёл популярную тогда передачу «Кинопанорама». Актёру установлена звезда на Звёздной аллее киноактёров в Анапе.

Ранее сообщалось, что 30 января народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер на 86-м году жизни. Последние 10 лет после смерти жены Нины актёр жил затворником: его единственной работой за этот период стала роль отца Леонтия в комедии «Весь этот джем» (2016).