Режиссёр Виктор Мережко умер в 84 года

Народный артист России, режиссёр Виктор Мережко умер в возраст 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.
Зрителю он
Среди его работ такие известные картины, как «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ночные забавы» и многие другие. Также он известен как автор сценариев к мультфильмам «Приключения пингвинёнка Лоло», «Василиса Прекрасная», «Премудрый пескарь».
В начале 90-х Виктор Мережко вёл популярную тогда передачу «Кинопанорама». Актёру установлена звезда на Звёздной аллее киноактёров в Анапе.
Ранее сообщалось, что 30 января народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер на 86-м году жизни. Последние 10 лет после смерти жены Нины актёр жил затворником: его единственной работой за этот период стала роль отца Леонтия в комедии «Весь этот джем» (2016).