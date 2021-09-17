Где ты, брат? Нужен ли современной России свой Данила Багров

20 сентября 2021 года исполняется 19 лет со дня смерти нашего российского актёра Сергея Бодрова — младшего. Нашего, потому что таким он запомнился россиянам, тому поколению, которое испытало на себе всю горечь 90-х. Нашего, потому что этот, казалось бы, парадоксальный герой в то время дал людям надежду, многие равнялись на его принципы. Нашего, потому что за двадцать с лишним лет никто не смог так же полюбиться зрителю, как персонаж Бодрова, — его полная противоположность, холодный и обаятельный киллер Данила Багров. И кажется, что такого «брата» в России уже никогда не будет. Или будет?

Возможно ли появление такого героя, как Данила Багров, сейчас? Смогло бы поколение, для которого главными авторитетами сегодня являются рэпер Моргенштерн и блогер Анастасия Ивлеева, понять взгляды героя Сергея Бодрова на патриотизм и справедливость, разделить его жизненные принципы? Или время Багрова, как и Бодрова, которого и спустя 19 лет после трагической гибели помнит и любит большинство россиян, безвозвратно ушло? И если так, то почему российское кино за это время так и не смогло предложить зрителям нового героя, который бы вызвал такой же сильный отклик в сердцах?

Граффити возле Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге Elena Dunn/Global Look Press

Как Данила Багров стал национальным героем

Смысла описывать фильмографию Бодрова нет, каждый второй наверняка знаком с легендарными балабановскими «Братьями» и «Войной», с его успешным режиссёрским дебютом — фильмом «Сёстры» и, кажется, с его первым появлением на экране в образе пленного русского солдата Ивана в картине его отца Сергея Бодрова — старшего «Кавказский пленник». Уже тогда Сергей если не затмил, то явно сравнялся в актёрской игре с матёрым Олегом Меньшиковым: в 1996-м на фестивале «Кинотавр» в Сочи они разделили приз в категории «Лучшая мужская роль». При этом начинающий артист не считал себя звездой и говорил о своей работе так: «Роль для меня — это не профессия. Это поступок, который совершаешь».

В Сочи же позже произошла судьбоносная встреча Бодрова с Алексеем Октябриновичем Балабановым, который шестым чувством ощутил, что парень с врождёнными харизмой и обаянием идеально впишется в сценарий «Брата» и достоверно передаст образ навсегда покалеченного войной дембеля. И Балабанов не прогадал: Данила Багров стал первым настоящим национальным героем на долгие годы вперёд. И вторая часть «Брата», вышедшая на экраны в 2000 году, прочно закрепила за ним этот образ и собрала огромную кассу в кинотеатрах. Впрочем, деньги Балабанова явно не интересовали. Этот человек жил творчеством и снимал так, как видел: без прикрас и по-русски.

Сын Балабанова: Бодров был классным мужиком и папиным другом

Сын Алексея Балабанова Фёдор рассказал NEWS.ru о своём отце и его дружбе с Сергеем Бодровым. К слову, Фёдор Балабанов унаследовал профессию отца и уже работает над полнометражной картиной.

Кинорежиссёр Алексей Балабанов и Сергей Бодров opium_dlya_nicogo/instagram.com

— Расскажите, каким был Сергей Бодров в жизни? Он очень дружил с вашим отцом и наверняка приходил к вам в гости...

— Да, это правда. Он был прекрасным человеком, папиным другом, классным мужиком. Мы с ним были знакомы, но я тогда учился в 5–6-м классе в школе. А когда Бодров погиб, я учился в 7-м классе. Я знаю, что человек он был замечательный. Очень уравновешенный и спокойный, у меня сохранилось о нём хорошее детское впечатление. И он относился ко мне как ко взрослому человеку, что для детей очень важно.

— Ваш отец служил в армии и воевал. Перенёс ли он в «Братьев» свой военный опыт, наделив главного героя чертами отслужившего человека?

— Любой хороший режиссёр, снимая кино, перенимает что-то из личного опыта. Я постоянно это вижу, это обычное дело.

— А ваш папа рассказывал о службе?

— Если честно, не особо. Я с ним об этом не говорил. Я знаю, что он служил, что летал. Переводчиком был. Он почти не говорил про это.

— Алексей Балабанов признавался, что гибель Сергей Бодрова очень повлияла на него. Как считаете, оправился ли ваш отец от этой потери или эти события не оставляли его до последнего фильма «Я тоже хочу»?

— Я считаю, что влияли. Мне кажется, единственное, что помогает справиться с такими потерями, это время. Только оно способно излечить. Поддержка семьи, бесспорно, важна, но время — это всегда ключевой фактор.

— Как считаете, почему сейчас режиссёры не могут создать на экране героя такого масштаба, как у Алексея Балабанова более 20 лет назад?

— Многие режиссёры не ищут. Есть кастинг, есть задача, есть актёры, которые им нравятся, они и играют. Как Тарковский искал мальчика, чтобы снять «Иваново детство»? Скольких молодых ребят он посмотрел, сколько городов и вузов объездил! Мало кто сегодня этим занимается, это же огромная работа. Мало кто настолько фанатично относится к кино, может спорить с окружающими и настаивать на своём.

В эпоху продюсерского кино мало кто захочет снимать неизвестного актёра. Скажут: «А давай лучше Сашу Петрова снимем». Я не к тому, что Петров плохой актёр, он замечательный артист. Но все идут по простому пути под нажимом продюсеров и времени. Это сложная задача.

Кинорежиссёр Алексей Балабанов EmbassyofRussia/twitter.com

— Почему, на ваш взгляд, люди скучают и по Даниле Багрову, и по Сергею Бодрову?

— Насколько я его знал и лично, по интервью и передачам, он был личностью, человеком, про которого я не могу сказать ничего плохого. А людей, про которых я не могу сказать ничего плохого, не так много. Особенно сейчас. Мало того что он был таким человеком, у него была ещё такая энергетика, что люди, которые с ним общались, запоминали его навсегда.

Актёр Дмитрий Орлов: Бодров был лучшим из нас

Любопытно, но героя Бодрова-младшего, ставшего для многих братом, который может защитить и наказать несправедливость, нельзя назвать однозначно положительным персонажем. Человек, который может в одиночку положить американское бандитское подполье, производящее запрещённое порно и торгующее наркотиками и оружием, или ворваться в квартиру и хладнокровно расстрелять питерских бандитов, был, скорее всего, неким «необходимым злом», волком-санитаром, спасавшим дорогих ему людей жёсткими методами.

С другой стороны, как Даниле надо было действовать, когда его родного брата угрожают убить, а на него самого открыта охота? Податься в бега? Попросить помощи у соседа? С заявлением в милицию он бы в лихие 90-е тоже явно не пошёл: в первой части фильма Багрова пытался завербовать человек в погонах, на что Данила ответил отказом. И во второй части его отношение к правоохранителям не изменилось. На допросе у следователя он лишь мотнул головой и сказал: «Плеер верни». А на его вопрос о том, зачем избил задержанного, ответил: «За дело».

Отчего у Данилы сложилось такое отношение к тогдашним органам правопорядка, можно лишь догадываться. Скорее всего, парень, который прошёл первую чеченскую войну (о чём зрителю намекают в начале второго «Брата») и служил не «в штабе писарем», знал об этом мире что-то такое, чего не знает обыватель. Факт службы Данилы в спецназе подтверждает сцена в «Брате-2», когда Багров вместе с товарищами Ильёй и сержантом-разведчиком Константином Громовым дают интервью на телевидении. Тогда Константин и Илья выделяют скромного Данилу, говоря, что он из них самый «крутой», быстро соображает и ничего не боится. Войной и службой главный герой явно не кичится, ни разу за оба фильма не упоминая об этом, но красноречиво говоря своими действиями.

Сергей Бодров в фильме «Брат-2» kinopoisk.ru

И после запоминающейся концовки «Брата-2» («Водочки нам налей») Данила не исчез где-то в России, вернувшись на родину из Америки, где «всё просто так, кроме денег», а появился в «Сёстрах», эффектно подрулив к героине Оксаны Акиньшиной на чёрном мерседесе М-класса. Увидев, как она ловко отмечает в тире все цели из ружья со сбитым прицелом, он предлагает ей работать на него телохранителем в Москве и обещает забрать, когда та подрастёт. О том, что в «Сёстрах» появляется сам Данила, Сергей рассказывал в интервью. Кстати, именно в «Сёстрах» он воплотил ещё один образ — честного, правильного и благородного мента, которого сыграл актёр Дмитрий Орлов.

В разговоре с NEWS.ru сам Дмитрий назвал Сергея Бодрова «лучшим из нас».

— Дмитрий Анатольевич, как вы познакомились с Сергеем?

— На съёмках «Брата-2» (Орлов сыграл одного из бандитов, ожидавших Данилу у дома Ирины Салтыковой, он произнёс знаменитую фразу «Салтыкова клёвая». — NEWS.ru). Я сидел в машине, зашёл Сергей. Мы поздоровались.

А потом, через шесть месяцев, девушка, с которой мы были в отношениях, оказалась на «Ленфильме». Она рассказала: «Слушай, Серёжа собирается кино снимать, у него над головой твоя фотография висит, словно портрет Ельцина».

Через пару месяцев он позвонил мне, сказал, что во время создания сценария на месте Палыча представлял Никиту Михалкова. Сергей признался, что побоялся предложить ему эту роль, перебрал всех, но остановил выбор на мне. Я почитал сценарий, мне очень понравилось. Так и случился Палыч, так мы с Серёжей познакомились.

Кадр из фильма «Брат-2» kinopoisk.ru

Он был лучшим из нас. И дело не только в его творчестве, но и в его жизни. Откуда он это взял, я не знаю. Возможно, из образа Данилы Багрова он взял нужные черты. Системно и с помощью Алексея Балабанова он почерпнул всё что надо. Он всё время пробовал и говорил: «А почему бы нет?». Он был человеком, который не особо задумывался о последствиях, был мегаэффективным и бесстрашным. От него реально исходила сила правдивости.

Он не был Иванушкой-дурачком, он был как все мы. Но из-за этой правдивости возникало ощущение, что он был очень открытый. Однажды в Питере во время каких-то выборов к нему подошёл военный и на полном серьёзе спросил, за кого ему, офицеру, голосовать.

Ещё одна история, о которой рассказывал мне сам Серёжа. Съёмки проекта «Последний герой», где Серёжа был ведущим, были полны импровизаций. Как-то раз кто-то предложил сбросить героям 200-килограммовый ящик в воду с самолёта. А пилот говорит: «Это невозможно: если облегчить самолёт на 200 кг, то он может потерять управление». У Серёжи в тот момент загорелись глаза: «Давай попробуем! Ну наверняка можно!». И опытный пилот отвечает, уже теряя терпение: «Сергей, поймите, это возможно при одном условии. Мы можем разбиться, но если ты будешь в этом самолёте и сам сбросишь ящик, то я готов сесть за штурвал».

«Нет проблем», — отвечает Сергей. Они взлетают, сбрасывают ящик, и всё, слава богу, заканчивается благополучно. И в этой истории весь Бодров, который прожил замечательную яркую жизнь. Очень жаль, что его нет среди нас.

— Как вы считаете, Бодров, снимавший фильм в Кармадонском ущелье, понимал всю опасность и риски, осознавал, что может сойти лавина?

— О том, что эта шапка со снегом долго там висит, знали все. Если бы вы были, то поняли, что при сходе лавины никто бы не выжил.

Сергей Бодров в фильме «Брат-2» kinopoisk.ru

Накануне трагедии я представлял картину «Небо. Самолёт. Девушка» на Венецианском кинофестивале, где Сергей Бодров — старший получил Гран-при за фильм «Медвежий поцелуй». Я звонил Сергею, поздравлял его, на тот момент мы были в близких товарищеских отношениях. Он рассказывал мне о проекте, которым планировал заняться после фильма в Кармадоне, обещал мне дать главную роль. Но я не буду говорить об этом проекте. А на следующий день пришла новость об этом трагическом происшествии...

Я сразу позвонил своему осетинскому другу, который сказал мне: «Забудь». Не про человека, а про то, что он жив, в этом смысле...

Это была молниеносная ситуация, когда всё ущелье заполнилось грязью высотой с 10-этажный дом... Там невозможно было спастись.

— Дмитрий Анатольевич, а Сергей был похож на Данилу?

— Нет. Но это работает, как у Жана Габена, великого французского артиста. Вот есть он. И есть сила его обаяния, харизмы, она не предполагает какого-то образа поверх. Я думаю, что Алексей Октябринович это заметил. Серёжа Бодров был искренним, и это его объединяет с его героем.

— Как думаете, почему спустя 20 лет зрители скучают как по Сергею, так и по его персонажу?

— Я думаю, что люди скучают по тем идеям. Феномен Данилы Багрова — это в первую очередь Алексей Балабанов. Я недавно был на творческом вечере у Виктора Сухорукова, он там рассказывал историю, как Балабанов хотел снимать картину, но государство его не поддержало. Он обиделся и поехал на дачу с идеей снять кино, чтобы заработать деньги. Это была первая часть «Брата». И говоря о Даниле Багрове, мы вспоминаем Сергея Бодрова, а это в первую очередь кастинговый фарт Балабанова.

Оксана Акиньшина и Сергей Бодров в фильме «Сёстры» kinopoisk.ru

В «Брате» есть дух свободы, противостояния. Это такой ковбой, который как бы говорит: «В жизни есть вещи пострашнее, чем смерть». Даниле же везёт, его могли тысячу раз убить в фильме, но у него всё получается и в первом фильме, и во втором.

И то, что у нас как у поколения, может быть, не получалось, у него там получилось. Он был свободен. Эта свобода мчится из него, её нам всем и не хватает.

— Что вам подсказывает ваше чутьё? Кем бы он сейчас стал, если бы остался жив?

— У Сергея были амбиции к режиссуре. Возможно, он был бы сейчас одним из ведущих режиссёров.

Кто вместо Багрова?

Ответ на вопрос о нужности и уместности такого героя, как Данила Багров, в современных реалиях кроется во времени, в котором мы существуем сейчас. У молодых людей сегодня другие кумиры: на экранах их смартфонов — малахольные подростки с разноцветными волосами и мужским маникюром, замазанные «тональником» с ног до головы и накачанные силиконом «королевы бала», которые ни на что не способны, кроме как показать своё тело в очередной социальной сети. Книги и передачи вроде «Взгляда» успешно заменили дегенеративные 20-секундные видеоролики о том, как лучше накрасить губы или «запикапить» туповатую студентку.

Русский рок, который так любил Багров, уже практически не существует, групп уровня «Кино» и «Наутилуса», скорее всего, уже не будет на нашем веку. В этом времени герой Сергея Бодрова потерялся бы, растворился и исчез, непонятый этим самым подавляющим большинством. Просто потому, что такая система. И эта система в таких людях, как он, не нуждается.

Сергей Бодров в фильме «Брат» kinopoisk.ru

Воплощённый Бодровым герой стал светочем для многих молодых людей того поколения, которые хотя бы раз сталкивались с несправедливостью, бедностью и отсутствием какого-либо «света в конце тоннеля». Достаточно вспомнить голодные 90-е, отсутствие продуктов на полках и тотальный беспредел, чтобы понять, что чувствовал человек, который шёл из магазина с плетёной кошёлкой с парой килограммов картошки, батоном хлеба и мясными обрезками (если повезло) и видел, как перед ним из тонированной «ауди» выходят «малиновые пиджаки» с золотыми перстнями и направляются в блатной клуб.

Вот почему так любили Данилу Багрова и так скучают по Бодрову-младшему. Потому что он наш. Он — брат.