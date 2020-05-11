Культовой картине Алексея Балабанова «Брат-2» исполнилось 20 лет. Достоевщина, упакованная в оболочку из гангстерского боевика, смонтированного по типу кино-комикса, стала во многом визитной карточкой поколения. Советские мозги главного героя подчёркнуто выбиваются из ряда позиций, предложенных реалиями 90-х −2000-х. От того персонаж Сергея Бодрова-младшего выглядит слегка ненормальным. Он вынужден буквально вламываться в жизнь со своей «правдой», побеждая зло и утверждая собственное понимание добра. Для многих зрителей фильм стал жизненным ориентиром, несмотря на то, что далеко не у всех получается с таким же упорством, как у Данилы Багрова, отстаивать право — следовать собственной правде. Может быть от того фильм ругают не меньше, чем любят: за ура-патриотизм, за пропаганду насилия, за китч. Как бы там ни было, «Брат-2» несомненно один из самых ярких образцов культуры нашего времени.