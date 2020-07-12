Сокуров вспомнил, как его преследовало КГБ из-за дружбы с Тарковским

https://static.news.ru/photo/24151da8-c441-11ea-aac5-fa163e074e61_660.jpg Александр Сокуров Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Режиссёр Александр Сокуров в разговоре с журналистами рассказал, почему в 1990 году не испугался и помог экс-президенту России Борису Ельцину организовать выступление, посвящённое выходу политика из КПСС.

По словам кинематографиста, ему не было страшно, ведь по советскому опыту он уже успел узнать, что такое преследование властей. Как сообщил Сокуров, на протяжении двух лет он находился под следствием, которое вели сотрудники КГБ. В это время режиссёру довелось узнать, что такое ночные допросы. Причина такого «внимания» со стороны Комитета госбезопасности заключалась в дружбе Сокурова с легендарным советским режиссёром Андреем Тарковским, который на тот момент эмигрировал из СССР.

После такого давления, признался кинематографист, ему уже многое не было страшно. Поэтому он и чувствовал себя с Ельциным «в одной команде».

Я, конечно, чувствовал, что я с ним на одном поле, в одной команде, потому что я уже к этому времени пережил и запрет фильма, и запрет много другого. И мне уже многое было не страшно, — приводит слова режиссёра портал «Фонтанка».

Ленту Сокурова «Одинокий голос человека» 1987 года по сценарию Юрия Арабова запретили. Картина вышла на экраны спустя десять лет после окончания съёмочного процесса.

Как ранее передавал NEWS.ru, Сокуров рассказал о встрече с бывшим президентом России Борисом Ельциным. Тогда кинематографист узнал, что глава государства уверен — на стороне Чечни воюет не местное население, а арабские наёмники.