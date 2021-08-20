«Не имеет права руководить театром»: актёры потребовали отставки Меньшикова

Актриса театра имени М.Н. Ермоловой Людмила Шмелёва рассказала в беседе с NEWS.ru о своём увольнении, зарплатах артистов и отношении художественного руководителя Олега Меньшикова к коллективу. По её словам, лучшие роли в спектаклях получают лишь обласканные худруком новые артисты, при этом старых «не сокращают, а увольняют».
— Как вы узнали о своём сокращении?
— Для меня это было немного ожидаемо. Если честно, очень долгое время у меня копился багаж несогласия с репертуарной политикой Олега Евгеньевича. И с тем, как он вообще относится к актёрам, к театру. Я вижу, что происходит абсолютная деградация какой-либо эстетики, какого-либо уважения к своему делу: срывы гастролей, какие-то пирушки, развлечения, тусовки. К театру это не имеет никакого отношения.
Первый год после прихода Меньшикова как-то держалось лицо, но потом начался полный разнос. Эти его загулы, срывы спектаклей, срывы гастролей. Причём Владимир Алексеевич Андреев, покойный наш бывший худрук, конечно, старался держать нас в каком-то нейтралитете, потому что недовольство нарастало. И это не только моё мнение, а многих моих коллег, именно андреевцев, тех, которые сейчас попали под сокращение.
Мы старались и с Владимиром Алексеевичем об этом говорить, но он нас пытался усмирить, оправдывая изменения при Меньшикове новым временем, новыми веяниями, экспериментами в театре. Но было понятно, что это очень далеко от театра и искусства.
— В Сети появилась информация о гонорарах Олега Меньшикова: якобы он за каждый спектакль получает по 103 тысячи рублей. Что вам об этом известно?
— Я не знаю конкретную сумму, но его безумные гонорары, указанные на сайте госзакупок, действительно видела. Это, конечно, его дело. Видимо, он, будучи руководителем, назначал себе зарплату как актёру. Но когда нам объявили о сокращении в связи с нехваткой средств на наше содержание...
Откуда взяться средствам, если Олег Евгеньевич себе платит такие зарплаты? И не только себе, но и своим приближённым?
Сложная ситуация сложилась не только в нашем театре. Проблемы есть в том же МХАТе имени Горького. Даже не финансовые, актёры жалуются на притеснения из-за несогласия с политикой нового руководства, которое стоит на позиции, что эстетика театра меняется и надо обновлять репертуар. Конечно, надо обновлять! Но в русском театре всегда были традиции, и нас на этом растили. А сейчас полный бардак, разнос. Этот произвол, конечно, вызывает у нас возмущение и выливается в реальный бунт. Потому что мы положили жизнь на это.
Мы не просто артисточки-однодневки, которые появились, не имея образования. Попирать труд, который люди вкладывают, познавая своё ремесло, своё искусство, годами занимаясь с педагогами, нельзя.
— В числе новой труппы малоизвестные актёры или именитые?
— Мы их не знаем и не видим, а ведут они себя как звёзды, и зарплаты им платят немыслимые. У нас в среднем 20 тысяч в месяц зарплата. Вновь прибывшие люди могут получать по 100-200 тысяч рублей. Может быть, это контрактные зарплаты. Но они не штатные актёры, они приходят на договора. И я так понимаю, что наш состав сейчас как раз пытаются сократить именно по этой причине — они хотят взять других актёров на наши места. С нашей точки зрения, это не сокращение, это увольнение, завуалированное под сокращение.
— Откуда у вас информация о зарплатах новых сотрудников?
— Вся эта информация есть на сайте госзакупок. Если вы увидите там контракт на сумму более 200-300 тысяч рублей — это новые артисты, можете даже не сомневаться. Наших зарплат там не будет, потому что мы штатные.
Мы будем биться до последнего, будем судиться. Наша задача — потребовать замены худрука, потому что этот человек не имеет права руководить театром. У нас на этот счёт большие планы.
Мы прекрасно понимаем, что всё не просто так, наверняка есть люди, которые стоят за Меньшиковым. Может быть, влиятельные люди. Но у нас нет выбора. Мы посвятили театру свою жизнь, каждый из нас. Каждый, кто в этом списке сокращённых. Мы будем стоять до конца. И не ради того, чтобы нас восстановили, а просто ради справедливости.
— Меньшиков действительно срывал спектакли из-за состояния здоровья? Что именно его беспокоило?
— Я не врач, не могу диагностировать. Но то, что имели место быть и запои, и загулы — это однозначно. Его видели в таком виде, видели и коллеги. Когда он, например, на гастролях просто не дал выйти актёрам на сцену. Он не мог выйти и актёрам не дал этого сделать, потому что «если я не выйду, не в состоянии, значит, и другие не выйдут». Хотя другие актёры могли провести спектакль. И не было бы срыва.
В последнее время он, конечно, поменьше стал... Видимо, кто-то влиятельный сказал ему, что так себя вести нельзя.
— Стало известно, что сбор труппы ермоловского театра в начале нового сезона в сентябре отменили. Почему?
— Сбора труппы нет уже несколько лет. Олег Евгеньевич собирается с близкой кучкой людей, их индивидуально обзванивают его помощники. На закрытие сезона он также собрал их на корабле, хотя финансово ситуация якобы не позволяет театру подобных вещей.
Сбор труппы для закрытой кучки людей пройдёт сейчас в отеле, тоже, видимо, из-за отсутствия средств в театре. Я иронизирую, конечно. Закрытая кучка людей — это все те, кого он набрал за последние годы. Мы их шутя называем «могучая кучка». Это было бы смешно, если бы не было так грустно.