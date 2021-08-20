«Не имеет права руководить театром»: актёры потребовали отставки Меньшикова

Актриса театра имени М.Н. Ермоловой Людмила Шмелёва рассказала в беседе с NEWS.ru о своём увольнении, зарплатах артистов и отношении художественного руководителя Олега Меньшикова к коллективу. По её словам, лучшие роли в спектаклях получают лишь обласканные худруком новые артисты, при этом старых «не сокращают, а увольняют».

— Как вы узнали о своём сокращении?

— Для меня это было немного ожидаемо. Если честно, очень долгое время у меня копился багаж несогласия с репертуарной политикой Олега Евгеньевича. И с тем, как он вообще относится к актёрам, к театру. Я вижу, что происходит абсолютная деградация какой-либо эстетики, какого-либо уважения к своему делу: срывы гастролей, какие-то пирушки, развлечения, тусовки. К театру это не имеет никакого отношения.

Первый год после прихода Меньшикова как-то держалось лицо, но потом начался полный разнос. Эти его загулы, срывы спектаклей, срывы гастролей. Причём Владимир Алексеевич Андреев, покойный наш бывший худрук, конечно, старался держать нас в каком-то нейтралитете, потому что недовольство нарастало. И это не только моё мнение, а многих моих коллег, именно андреевцев, тех, которые сейчас попали под сокращение.

Мы старались и с Владимиром Алексеевичем об этом говорить, но он нас пытался усмирить, оправдывая изменения при Меньшикове новым временем, новыми веяниями, экспериментами в театре. Но было понятно, что это очень далеко от театра и искусства.

Людмила Шмёлева

— В Сети появилась информация о гонорарах Олега Меньшикова: якобы он за каждый спектакль получает по 103 тысячи рублей. Что вам об этом известно?

— Я не знаю конкретную сумму, но его безумные гонорары, указанные на сайте госзакупок, действительно видела. Это, конечно, его дело. Видимо, он, будучи руководителем, назначал себе зарплату как актёру. Но когда нам объявили о сокращении в связи с нехваткой средств на наше содержание...

Откуда взяться средствам, если Олег Евгеньевич себе платит такие зарплаты? И не только себе, но и своим приближённым?

Сложная ситуация сложилась не только в нашем театре. Проблемы есть в том же МХАТе имени Горького. Даже не финансовые, актёры жалуются на притеснения из-за несогласия с политикой нового руководства, которое стоит на позиции, что эстетика театра меняется и надо обновлять репертуар. Конечно, надо обновлять! Но в русском театре всегда были традиции, и нас на этом растили. А сейчас полный бардак, разнос. Этот произвол, конечно, вызывает у нас возмущение и выливается в реальный бунт. Потому что мы положили жизнь на это.

Мы не просто артисточки-однодневки, которые появились, не имея образования. Попирать труд, который люди вкладывают, познавая своё ремесло, своё искусство, годами занимаясь с педагогами, нельзя.

— В числе новой труппы малоизвестные актёры или именитые?

— Мы их не знаем и не видим, а ведут они себя как звёзды, и зарплаты им платят немыслимые. У нас в среднем 20 тысяч в месяц зарплата. Вновь прибывшие люди могут получать по 100-200 тысяч рублей. Может быть, это контрактные зарплаты. Но они не штатные актёры, они приходят на договора. И я так понимаю, что наш состав сейчас как раз пытаются сократить именно по этой причине — они хотят взять других актёров на наши места. С нашей точки зрения, это не сокращение, это увольнение, завуалированное под сокращение.

— Откуда у вас информация о зарплатах новых сотрудников?

— Вся эта информация есть на сайте госзакупок. Если вы увидите там контракт на сумму более 200-300 тысяч рублей — это новые артисты, можете даже не сомневаться. Наших зарплат там не будет, потому что мы штатные.

Мы будем биться до последнего, будем судиться. Наша задача — потребовать замены худрука, потому что этот человек не имеет права руководить театром. У нас на этот счёт большие планы.

Мы прекрасно понимаем, что всё не просто так, наверняка есть люди, которые стоят за Меньшиковым. Может быть, влиятельные люди. Но у нас нет выбора. Мы посвятили театру свою жизнь, каждый из нас. Каждый, кто в этом списке сокращённых. Мы будем стоять до конца. И не ради того, чтобы нас восстановили, а просто ради справедливости.

Олег Меньшиков olegmenshikov.ru/instagram.com

— Меньшиков действительно срывал спектакли из-за состояния здоровья? Что именно его беспокоило?

— Я не врач, не могу диагностировать. Но то, что имели место быть и запои, и загулы — это однозначно. Его видели в таком виде, видели и коллеги. Когда он, например, на гастролях просто не дал выйти актёрам на сцену. Он не мог выйти и актёрам не дал этого сделать, потому что «если я не выйду, не в состоянии, значит, и другие не выйдут». Хотя другие актёры могли провести спектакль. И не было бы срыва.

В последнее время он, конечно, поменьше стал... Видимо, кто-то влиятельный сказал ему, что так себя вести нельзя.

— Стало известно, что сбор труппы ермоловского театра в начале нового сезона в сентябре отменили. Почему?

— Сбора труппы нет уже несколько лет. Олег Евгеньевич собирается с близкой кучкой людей, их индивидуально обзванивают его помощники. На закрытие сезона он также собрал их на корабле, хотя финансово ситуация якобы не позволяет театру подобных вещей.