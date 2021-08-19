Дочь Сергея Бодрова впервые сыграла в кино главную роль

Дочь покойного режиссёра Сергея Бодрова (1971–2002), подарившего российским зрителям фильмы «Брат» и «Брат 2», Ольга впервые сыграла в кино главную роль. Об этом пишет StarHit.
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Ольга Бодрова состоит в труппе театра «Мастерская Петра Фоменко» и активно работает над своей актёрской карьерой. Она стала впервые известна широкой аудитории после того, как работала соведущей Юрия Колокольникова на церемонии закрытия Международного кинофестиваля имени Тарковского «Зеркало». Премьера фильма с участием Бодровой состоится на «Кинотавре»: картину представят лично Ольга и вся съёмочная команда во главе с режиссёром Николаем Хомерики.
Ранее стало известно, что культовые российские фильмы «Брат» и «Брат 2» станут доступны для просмотра на стриминговой платформе Netflix.