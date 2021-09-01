Вдова Балабанова призналась, что режиссёр умер из-за трезвости

Вдова российского режиссёра Алексея Балабанова (1959-2013), художница Надежда Васильева, призналась, что её муж мог умереть из-за резкого отказа от курения и употребления спиртных напитков. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».
По её мнению, Балабанов неправильно
Она также добавила, что испытывает чувство вины за смерть супруга, подчеркивая, что пыталась заставить его побороть алкогольную зависимость, но это плохо у неё получилось, так как режиссёра окружали друзья-алкоголики.
Известный российский режиссёр Алексей Балабанов, подаривший россиянам такие легендарные кинокартины как «Брат», «Брат 2», «Жмурки» и другие, скончался 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности.
Ранее известный российский телеведущий Александр Гордон признался в алкогольной зависимости.