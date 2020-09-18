Погибший с Бодровым актёр предсказал их смерть

https://static.news.ru/photo/1d33957e-fa78-11ea-9991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Съёмки последнего фильма Сергея Бодрова-младшего «Связной» начались в июле 2002 года, но в сентябре из-за схода ледника в Кармадонском ущелье погибла почти вся съёмочная группа. Хазби Галазов, который должен был играть главную роль в этом фильме, незадолго до смерти пересказал матери сюжет, попросив не принимать близко к сердцу финал, где они с Сергеем Бодровым погибают.

Он играл в фильме «Связной» роль Ильяса. Когда он сюда приехал 5 сентября, то мне говорил: «Мама, там в конце фильма мы с Бодровым соперники и машина будет гореть. Ты не подумай, что это в действительности. Мы вместе погибаем». У него, наверное, какие-то предчувствия были, — цитирует Nation News архивное интервью с Розой Галазовой.

20 сентября 2002 года съёмочная группа фильма отправилась из Владикавказа в горы. В 20:08, когда они уже возвращались в город, внезапно начался сход ледника Колка, за несколько минут всё Кармадонское ущелье было накрыто 60-метровым слоем льда и камней. Без вести пропали более ста человек. Местное население и родители пропавших самостоятельно организовали поиск группы. Потом обратились к сотрудникам МЧС.

Их опустили туда, в тоннель, но они быстро поднялись. Мы поехали туда и видим, что они сидят в ресторане. Мы подошли к ним, спросили, что они там увидели. Они застеснялись и сказали, что ничего нет и всё, — рассказала Галазова.

Обнаружить и спасти никого не удалось, на месте гибели съёмочной группы установлен памятник.

Как писал NEWS.ru, культовой картине Алексея Балабанова «Брат-2» исполнилось 20 лет. Достоевщина, упакованная в оболочку из гангстерского боевика, смонтированного по типу кинокомикса, стала во многом визитной карточкой поколения. Советские мозги главного героя подчёркнуто выбиваются из ряда позиций, предложенных реалиями 1990–2000-х. Оттого персонаж Сергея Бодрова — младшего выглядит слегка ненормальным. Он вынужден буквально вламываться в жизнь со своей «правдой», побеждая зло и утверждая собственное понимание добра. Для многих зрителей фильм стал жизненным ориентиром несмотря на то, что далеко не у всех получается с таким же упорством, как у Данилы Багрова, отстаивать право следовать собственной правде.