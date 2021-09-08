Михалков ответил хейтерам и признался, что удивляется собственным фильмам

Режиссёр Никита Михалков в беседе с «Известиями» ответил хейтерам на критику в свою сторону и в отношении своих коллег, заявив, что любой оценивающий человек в таком случае должен предлагать идеи, как сделать лучше. Также он признался, что порой удивляется собственным фильмам.

Я даже иногда смотрю какую-нибудь свою картину и думаю: ничего себе, как мы придумали! Я радуюсь, что мы это сделали, и тут же забываю об этом. А когда в прессе перечисляют названия картин, я поражаюсь: неужели мы такого наколотили? Нет у меня ощущения бронзовой тяжести собственного «я», — признался Михалков.

Он добавил, что никогда не работал ради наград и премий, хотя на полке дома у него стоят «Оскар» и «Бронзовый лев». Также он подчеркнул, что не терпит необоснованной критики от хейтеров и всегда вступается за своих товарищей-режиссёров, когда слышит нелестные отзывы в их адрес. Михалков считает, что если человек допускает критику в чей-либо адрес, то он должен предложить, как сделать лучше, а не безосновательно принижать заслуги профессионалов.

Может быть, это высшая степень эгоцентризма — дескать, я всё равно лучше сделаю. Может быть. Но зависти у меня не было. А это очень важно, — добавил Михалков.

Ранее Михалков рассказал о пагубном влиянии сериалов на качество актёрского мастерства российских артистов.