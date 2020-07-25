США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтов

https://static.news.ru/photo/044a7d4c-cde2-11ea-907a-fa163e074e61_660.jpg Кристофер Форд Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд сообщил о предложении для российской стороны создать линию связи. По его словам, она позволит предотвратить конфликты в космосе.

Канал связи не обязательно должен быть многосторонним. Более реально начать с двустороннего канала. С учётом того, что Россия делает странные и опасные вещи на орбите, в том числе последние две недели, у нашего оператора должна быть возможность связаться с их оператором по мере того, как возникают потенциальные проблемы и может произойти недопонимание, — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что данная тема будет обсуждаться между представителями двух стран на следующей неделе в Вене.

Космическое командование США ранее заявило, что имеет доказательства проведения российской стороной неразрушающих испытаний космического противоспутникового оружия.

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что действительно провели испытания. Однако представители ведомства подчеркнули, что тестировали новейший малый спутник-инспектор. Его испытания не создавали угроз для других космических объектов.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдеп анонсировал консультации с РФ по безопасности в космосе.