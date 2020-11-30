Мощный взрыв зафиксирован на обратной стороне Солнца

https://static.news.ru/photo/a4a9b822-330c-11eb-98f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: tesis.lebedev.ru

Мощнейшая за три года вспышка произошла на Солнце. Она зафиксирована 29 ноября около 16:00 по московскому времени, сообщила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Точную силу взрыва учёные назвать затруднились, так как событие отмечено на отвёрнутом от Земли полушарии звезды.

По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М4.4. Это четвёртый балл по пятибалльной системе вспышек (выше класса M находится только класс вспышек X), — сказано на сайте лаборатории.

Эксперты отметили, что в прошлый раз вспышки такой и большей силы были зафиксированы на Солнце осенью 2017 года.

При этом «существует значительная вероятность, что реальная мощность вспышки была ещё выше», так как центр взрыва наблюдать с Солнца не представляется возможным. Таким образом, не исключено, что взрыв может относиться к наивысшему классу X.

Так как направление выброса заряженных частиц и облаков плазмы было направлено в противоположную сторону от Земли, они пройдут в сотнях миллионов километров от планеты. Тем не менее, учёные допускают, что через неделю, когда эта область звезды повернётся к Земле, там может сохраниться повышенная активность.

По данным лаборатории, за первую декаду ноября на Солнце уже произошло больше вспышек, чем за весь 2020 год. Это самый мощный всплеск таких событий за последние три года.

Ранее, как писал NEWS.ru, о начале нового цикла солнечной активности сообщили и в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).