Туризм, культура и «Север — Юг»: зачем Мишустин ездил в Баку

Фото: president.az

Михаил Мишустин, Ильхам Алиев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в Баку переговоры. В центре внимания был транспортный коридор «Север — Юг», призванный помочь российскому экспорту напрямую выйти к Индийскому океану. После переговоров Мишустин поблагодарил Алиева за внимание к русскому языку, которое уделяется в республике, а также посетил местный русский театр. Почему Россия и Азербайджан демонстрируют сближение и при чем тут поведение Армении? Об этом — в материале NEWS.ru.

Зачем Мишустин приехал в Баку

Переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Азербайджана Ильхама Алиева длились около трех часов. Ильхам Алиев заявил, что отношения Москвы и Баку вышли на качественно новый уровень и по форме, и по содержанию. Он выразил уверенность, что, как и в прошлом году, текущий год принесет хорошие результаты в рамках двусторонних отношений.

«Наше союзническое взаимодействие будет укрепляться на благо наших стран и народов. [Это] также является важным фактором региональной стабильности и безопасности», — сказал Алиев. Он отметил, что все задачи в рамках укрепления сотрудничества успешно выполняются, товарооборот вырос на 17% и приблизился к отметке $ 4,5 млрд.

В состав российской делегации входили вице-премьер Алексей Оверчук, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минтруда Антон Котяков, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Фото: president.az Михаил Мишустин, Ильхам Алиев

Когда Мишустин приезжал в Баку в прошлый раз

Мишустин приезжал в Азербайджан в ноябре 2022 года. Примечательно, что теперь он оказался в Баку первым из российских топ-политиков после выборов главы государства, состоявшихся в республике 7 февраля. Переговоры с главой государства премьер начал с поздравлений.

«Это высокая оценка азербайджанского народа всех тех усилий, свершений, которые под вашим руководством делаются в вашей стране», — сказал Мишустин.

Почему в Москве были рады переизбранию Алиева

В Москве действительно рады победе Алиева на выборах, говорил NEWS.ru политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов. По его мнению, политика нынешнего азербайджанского лидера — стабильная, последовательная, без каких-то «сюрпризов». Важную роль в диалоге Москвы и Баку, как отметил эксперт, играют давние личные отношения президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина.

«Мы понимаем, насколько в современных условиях важны личные взаимоотношения лидеров государств. Алиев для России — знакомый и понятный политик. Он не чужой и в какой-то степени даже свой человек. Он человек, который имеет опыт во взаимодействии с советской и постсоветской системами», — пояснял Наумов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поэтому переизбрание Алиева — хорошая новость для российско-азербайджанских отношений, убежден аналитик.

«Сейчас эти отношения резко идут в гору, потому что Россия отворачивается от Евросоюза и США и теперь в значительной степени опирается на региональные союзы и форматы взаимодействия. В этом плане Азербайджан становится одним из важных партнеров России не только на постсоветском пространстве», — считает Наумов.

Мишустин рассказал Алиеву о развитии коридора «Север — Юг»

Прием у президента стал главным событием второго дня визита российской делегации. На встрече Мишустин проинформировал президента о подробностях своей встречи, которая днем ранее состоялась у него с азербайджанским коллегой Али Асадовым. Премьеры обсудили широкую повестку отношений, в том числе вопросы промышленности, товарооборота, логистики и транспорта и подписали ряд важных документов.

Мишустин особо отметил логистику. В Азербайджане, например, рассчитывают в будущем проводить транзитом по коридору «Север — Юг» 30 млн тонн грузов. «Это серьезный объем. Предстоит много сделать, чтобы на участках не осталось узких мест», — сказал председатель правительства РФ. Также два государства развивают пограничные пункты пропуска — провозные мощности уже выросли в пять раз.

Напомним, в январе Баку и Москва утвердили общую дорожную карту по экономическому взаимодействию до 2026 года. Она нацелена на развитие торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, промышленной сфер, а также сельского хозяйства. Как напомнили оба премьера, дорожная карта — 2018–2023 была реализована успешно.

Кстати, пока Мишустин находился на Южном Кавказе, на Кавказе Северном, под Сочи, в рамках Всемирного фестиваля молодежи в РФ с важной речью выступил его заместитель Марат Хуснуллин. Он заявил, что стратегическая задача России в вопросе транспортных коридоров — через Каспий, через Азербайджан и Иран выйти к Индийскому океану, минуя Суэцкий канал и пролив Босфор. «Ну и, конечно, под нее мы подводим и автомобильные дороги, и железнодорожные», — сказал вице-премьер.

Какие документы подписал Мишустин в Баку

По итогам переговоров Асадов и Мишустин подписали ряд важных документов:

Фото: nk.gov.az Али Асадов, Михаил Мишустин

план мероприятий по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую границу;

межправительственное соглашение о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур и подходов к нему в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» — «Самур»;

дорожная карта по развитию туризма между Россией и Азербайджаном до 2026 года;

программа сотрудничества между министерствами культуры на 2024–2026 годы.

Азербайджанский премьер отметил, что развитие отношений с Россией — один из приоритетов внешней политики Баку. По его словам, республика нацелена на продолжение диалога, а такие визиты — «прекрасная возможность сверить часы» и наметить новые направления сотрудничества.

Во вторник вечером Мишустин и Асадов посетили Музей ковра, в котором хранятся уникальные образцы коврового искусства, признанного национальным достоянием страны.

Каковы главные результаты визита Мишустина

Наиболее важно, что в ходе визита отмечен рост товарооборота между Москвой и Баку, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

«Социально-экономические перспективы имеют потенциал и успешно развиваются. Особое внимание уделяется транспортно-коммуникационной теме. Российские инвестиции в Иране через несколько лет должны повлиять на то, чтобы коридор „Север — Юг“ заработал не в мультимодальном виде, а в виде железнодорожного маршрута. Реализуются ряд проектов, которые должны еще увеличить товарооборот. У Азербайджана нет никаких ограничений для деятельности с Россией», — заявил Мамедов.

Политолог обратил внимание, что визит Мишустина — не рабочий, а официальный. По его словам, это демонстрирует внимание Баку к сотрудничеству с Москвой. Кроме того, сам по себе приезд главы российского правительства показывает, что профильные структуры готовы к выполнению задач в этой сфере, добавил эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем отличаются отношения РФ с соседней Арменией

У России давние добрососедские отношения с Азербайджаном, и неудивительно, что премьер-министр едет в Баку, тем более после того, как Алиев переизбран на очередной срок, получив фактически безграничный кредит доверия от населения. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. По его мнению, экономическим связям стран следует придать новый импульс.

«У нас ведь есть еще и общие интересы в Каспийском море, которые постоянно расширяются и носят взаимовыгодный характер. На этом фоне особенно заметно, что соседняя Армения постепенно отдаляется от России. Москва старается сохранять дружбу со всеми государствами бывшего Советского Союза. Но как раз с Ереваном делать это все тяжелее. Премьер-министр Никол Пашинян, кажется, сознательно делает максимум, чтобы все испортить. Он заморозил участие в блоке ОДКБ и дистанцируется от России, насколько это возможно. Хотя это для Армении невыгодно даже с экономической точки зрения», — отметил Журавлев.

Мишустину в Баку показали спектакль «Восемь любящих женщин»

Уже после встречи с Алиевым Мишустин посетил Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна, сообщает ТАСС. Гостя встретили директор театра Адалят Гаджиев и главный режиссер Александр Шаровский. Они предложили Мишустину поприсутствовать на репетиции новой постановки «Восемь любящих женщин», премьера которой запланирована на 8 марта. Премьер с радостью согласился. Вместе они проследовали в зрительный зал, где пообщались с режиссером-постановщиком спектакля Раулей Рзаевой.

«Замечательно! Хочу пожелать удачи, уверен, что будет успех!» — оценил Мишустин. Ему рассказали об артистках, отметив, что у них «нет возраста». «Конечно, душа всегда молодая!» — добавил премьер.

Фото: لاله171/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна

Посещение театра Мишустин использовал, чтобы поблагодарить руководство и граждан Азербайджана за поддержку русского языка. «Мы всегда говорим о том, что благодарны как Ильхаму Алиеву, так и всем людям, которые здесь очень внимательно относятся к русскому языку», — сказал премьер. Он напомнил, что в стране работает много школ с преподаванием на русском языке.

«Конечно, мы будем дальше способствовать продвижению русского языка», — пообещал гость.

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