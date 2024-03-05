Мишустин сформулировал интерес России на Южном Кавказе Мишустин: Россия заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россия заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Али Асадовым. Глава российского правительства добавил, что Москва придает особое значение разблокированию экономических связей в этом регионе, передает ТАСС.

Придаем особое значение разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Заинтересованы в мире, стабильности и процветании нашего общего региона, — сказал он.

Мишустин добавил, что Москва искренне заинтересована в дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества с Баку. По его словам, надежным фундаментом для этого станет декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Также российский премьер коснулся темы гуманитарного сотрудничества Москвы и Баку. Особое внимание он уделил сфере высшего образования, отметив, что сейчас в России обучаются свыше семи тысяч азербайджанских студентов.

Ранее сообщалось, что в ходе предстоящих контактов политики планируют рассмотреть ряд вопросов сотрудничества государств, в частности, в торгово-экономической сфере. Кроме того, было запланировано подписание ряда межведомственных и межправительственных документов.