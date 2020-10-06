Российскую авиабазу в Киргизии перевели на усиленный режим

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Авиабазу РФ Кант в Киргизии перевели на режим усиления противодействию терроризму в связи с политической обстановкой в стране, рассказали в пресс-службе Центрального федерального округа.

Таким образом командование планирует не допустить провокаций. При этом все мероприятия по боевой подготовке и обеспечению жизнедеятельности проводятся в полном объёме, передаёт ТАСС.

В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской 999-й авиационной базы Кант введён режим усиления противодействия терроризму, — сообщили в ведомстве.

В республике 5 октября начались протестные акции после оглашения предварительных итогов парламентских выборов. Согласно результатам голосования, в законодательный орган страны прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, после чего захватили мэрию Бишкека, здания парламента и правительства республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности.

По данным Минздрава Киргизии, в столкновениях пострадали около 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД России призвали к разрешению ситуации в Киргизии «в правовом поле, путём переговоров и без применения силы». В ведомстве отметили, что все политические силы в республике должны проявить мудрость и ответственность для сохранения внутренней стабильности и безопасности.