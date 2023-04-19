Космос, Бикович и мощная Пересильд: зачем смотреть фильм «Вызов» Какой получилась первая в мире картина, снятая в невесомости

Фото: Первый канал

20 апреля в прокат выйдет фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Несколько лет подготовки, кастинг на главную роль из трех тысяч актрис, многомиллионный бюджет, участие госкорпорации «Роскосмос» и 50 минут уникальных съемок на МКС — всё это уже гарантирует «Вызову» место в истории кино. Каким получился фильм с Юлией Пересильд, чего ждать от картины, первые отзывы — в материале обозревателя NEWS.ru, посмотревшего «Вызов» одним из первых.

Кто придумал киноэкспедицию на МКС и почему космонавты не верили в ее исполнение

Премьеры «Вызова» ждут, похоже, не только в России. Еще на этапе подготовки за развитием проекта следили ведущие мировые СМИ. США планировали реализовать аналогичную задумку и хотели отправить на МКС звезду адреналиновых боевиков Тома Круза. Но в новом витке кинокосмической гонки Россия снова оказалась на шаг впереди и 5 октября 2021 года отправила актрису Юлию Пересильд («Битва за Сталинград», «Петровы в гриппе») и режиссера Клима Шипенко («Холоп») за пределы земной орбиты на корабле «Союз МС-19» под руководством космонавта Антона Шкаплерова.

Киноэкспедиция продлилась 12 дней. За это время Шипенко, который выполнял еще и функции оператора, отснял 78 часов и 21 минуту материала. Из них в финальную версию фильма вошли порядка 50 минут. То есть почти четверть картины снята в космосе. И как минимум ради этих кадров стоит смотреть «Вызов».

Идея столь амбициозного проекта возникла у гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста еще 20 лет назад. Но воплотить задумку удалось только сейчас. Во многом этому способствовал бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В фильме даже фигурирует очень похожий на него персонаж, которого сыграл Александр Балуев. По словам Эрнста, «Вызов» — это еще одна «ступенька в освоении человеком космического пространства».

Фото: Первый канал Съемочная площадка фильма «Вызов»

И если в голливудских хитах «Интерстеллар» Кристофера Нолана и «Гравитация» Альфонсо Куарона зрители видят кадры, максимально приближённые к реальным космическим пейзажам, то «Вызов» демонстрирует то, что видят только космонавты.

Один из них, Олег Новицкий, сыгравший роль Олега Богданова, до последнего думал, что этот кинополет не состоится.

«Мы думали, что сейчас просто поговорят — и на этом все закончится. Но когда начались читки ролей, отбор актрис и операторов на полет, мы поняли, что все серьезно. Будучи на МКС и общаясь с Землей, когда окончательно стало ясно, что экипаж в составе режиссера и актрисы прилетит, мы начали готовиться к встрече с ними. По большей части на каком-то моральном уровне, понимая, что во время их пребывания на МКС могут быть какие-то нюансы, непредвиденные моменты», — рассказывал он.

О чем фильм «Вызов», кого сыграла Пересильд

В центре сюжета — торакальный хирург Боткинской больницы Женя (Юлия Пересильд). Каждый день она спасает кому-то жизнь, параллельно воспитывает взрослую дочь Машу (Варвара Володина) и заботится о сердечнице-матери (Елена Валюшкина). Собственная судьба у Жени давно подвисла в невесомости из-за семейной трагедии. Воспоминания о ней то и дело всплывают по ходу истории болезненным триггером.

Фото: Первый канал Съемочная площадка фильма «Вызов»

Пока же героиня разрывается между операционными и кабинетом школьного директора, куда Женю вызывают за то, что дочь-подросток поставила фингал ребенку местного прокурора. А тут еще главврач больницы направляет ее в Роскосмос спасать космонавта с травмированным легким. Перед Женей ставят задачу провести первую в мире операцию за пределами Земли.

Поначалу на полет претендует и бывший однокурсник Жени Влад Николаев (Милош Бикович). Между ними ощущается некая связь, которая вот-вот станет романтической. Но уже спустя 20 минут зрителю становится понятно, что лучше героини Пересильд с этой задачей не справится никто.

«Вы готовы лететь в космос?» — спрашивает руководитель Центра управления полетов Константин Волин (Владимир Машков). «Прямо сейчас — нет, а завтра полетела бы», — отвечает Женя.

Эта часть фильма не только добавляет темп сюжету, но и показывает зрителю, какие испытания проходят кандидаты в космонавты. К слову, на этапе кастинга 25 претенденток на главную женскую роль, отобранных из трех тысяч заявок, и сам Клим Шипенко проходили те же тесты на психическую стабильность и физическую выносливость.

Какие испытания оказались для Пересильд хуже центрифуги

Вместо Юлии Пересильд Женю могли сыграть Светлана Ходченкова и Ольга Кузьмина, но обе не прошли отбор по состоянию здоровья, как и еще 23 девушки. Для самой Пересильд положительное заключение комиссии оказалось неожиданностью. В 38 лет она — одна из самых востребованных актрис в стране. Помимо крупных кинопроектов, Юлия играет в трех театрах, руководит благотворительным фондом и воспитывает двух дочерей. Но такой изнурительный график не пошатнул здоровья актрисы.

Фото: Первый канал Юлия Пересильд. Съемочная площадка фильма «Вызов»

Хотя на премьере Пересильд призналась, что не физические нагрузки были самым страшным испытанием.

«Не так страшно сидеть в ракете, как писать письма своим детям и подписывать завещание у нотариуса собственной рукой. И мама, и папа, и две мои дочери — люди, которые прошли этот путь. Я видела и жену Клима, и маму, и детей. Думаю, что им было гораздо тяжелее, чем нам, сидящим в ракете», — поделилась актриса.

Участие Пересильд — большая удача проекта. Во многом весь фильм строится именно на ней как художественно, так и актерски. Героиня становится воплощением знаменитых строк Николая Некрасова про женщину в русских селениях, которая «и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит». А в реалиях XXI века еще и в космос отправится, чтобы спасти человеку жизнь, параллельно оберегая маму от лишних волнений.

И если в космосе Женя проявляет лидерские качества, лихо управляя космонавтами на борту МКС, как коллегами в операционной, то на Земле к ее портрету добавляются черты любящей дочери, участливой матери и преданной жены, которая много лет не может простить себе роковую ошибку.

В конце картины герой Александра Балуева произносит фразу: «Когда видишь русскую женщину, всегда испытываешь притяжение», подтверждая считываемый лейтмотив «Вызова».

Фото: Первый канал Александр Балуев. Съемочная площадка фильма «Вызов»

Зачем в космической мелодраме нужна реклама

Земная часть фильма представляет собой довольно линейную мелодраму с хорошими актерскими работами, простой и понятной канвой. Здесь нет сюжетных кульбитов, персонажей-трикстеров и злодеев. Но есть герои. Нравственные, смелые и волевые. В картине человек бросает вызов обстоятельствам, вселенной и, конечно, самому себе. Хоть с художественной точки зрения фильм может показаться зрителям довольно примитивным.

Несколько развеивают магию кино и снятые в космосе кадры. Клим Шипенко снял потрясающие любое воображение кадры, от которых буквально кружится голова. Но несмотря на все усилия режиссера органично вписать Олега Новицкого, Антона Шкаплерова и Петра Дуброва в эфемерную материю кино, это не вполне удалось: взгляд, интонация и существование в кадре выдают в них непрофессиональных актеров. Впрочем, каждый хорош в своем деле: Шипенко как режиссер (и теперь как оператор), Пересильд как актриса, ее партнеры на МКС — как космонавты.

Примеров product placement в фильме немного, зато ощутимо. И если упоминание «МегаФона» как единственного работающего оператора связи у Центра подготовки космонавтов особой реакции у зрителя не вызывает, засилье интеграции Тинькофф Банка порой заставляет задуматься, что именно ты смотришь: первый фильм, снятый в космосе, или рекламный ролик с новым кредитным предложением.

Но эти нюансы не умаляют достоинств картины. Команда проекта сделала то, что еще недавно казалось невозможным, — не просто запечатлела орбитальную хронику, а сняла крепкий художественный фильм, прославляющий человеческие добродетели и напоминающий всему миру о месте России в космической гонке.